Nije samo alkohol opasan: Ova stanja mogu vas učiniti nesposobnima za vožnju, a mnogi ih zanemaruju

Prometne nesreće jedan su od vodećih uzroka smrtnosti u svijetu, a ljudski faktor igra presudnu ulogu u većini incidenata. Kada razmišljamo o narušenoj sposobnosti vožnje, prva asocijacija gotovo uvijek je alkohol. Policijske kampanje i zakonske kazne uglavnom su usmjerene na pijane vozače. Ipak, stručnjaci upozoravaju da postoje brojna druga stanja koja vozača čine jednako opasnim na cesti. Takve skrivene opasnosti često prolaze ispod radara, iako svakodnevno odnose živote na prometnicama širom zemlje, piše Večernji.

Jedan od najčešćih, a najmanje ozbiljno shvaćenih problema je vožnja u stanju umora i nedostatka sna. Studije pokazuju da neispavanost može usporiti vrijeme reakcije i smanjiti pažnju u mjeri koja je usporediva s vožnjom pod utjecajem alkohola. Mnogi vozači misle da mogu prevariti umor pojačavanjem radija ili otvaranjem prozora, ali to su samo privremena i neučinkovita rješenja. Zbog prekomjernog umora dolazi do takozvanog mikrosna, kratkotrajnog gubitka svijesti koji pri većim brzinama rezultira potpunim gubitkom kontrole nad vozilom i teškim nesrećama.

Uz umor, ogroman problem predstavlja i upotreba različitih lijekova. Brojni medikamenti koji se izdaju na recept, ali i oni u slobodnoj prodaji, sadrže tvari koje usporavaju reflekse i izazivaju pospanost. Neki analgetici, lijekovi za smirenje ili terapije za alergije djeluju na centralni živčani sustav, stvarajući snažan osjećaj ošamućenosti. Vozači često uopće ne pročitaju upute niti se posavjetuju s ljekarnikom o mogućim nuspojavama prije nego što sjednu za upravljač automobila.

Na kraju, tu su i razna zdravstvena stanja te snažne emocije koje odvlače pažnju od zbivanja na cesti. Vozač koji je pod velikim stresom, tjeskoban ili izrazito ljut ne percipira okolinu na ispravan način i skloniji je agresivnom ponašanju. Slično vrijedi i za distrakcije poput upotrebe mobitela, koje na nekoliko sekundi potpuno osljepljuju vozača za situaciju ispred njega. Istraživanja su potvrdila da ljudi pogođeni snažnim emocijama puno lošije procjenjuju rizik i time ozbiljno ugrožavaju sebe i druge.

Utjecaj lijekova na vožnju ne može se uvijek lako predvidjeti i uvelike ovisi o individualnoj reakciji organizma. Lijekovi koji se koriste za liječenje nesanice, epilepsije, depresije ili jakih bolova izrazito smanjuju psihofizičke sposobnosti svake osobe. Na kutijama lijekova u ljekarnama često možemo vidjeti jasno istaknute upozoravajuće trokute. Puni crveni trokut označava potpunu zabranu upravljanja vozilima nakon konzumacije, dok prazan trokut sugerira relativnu zabranu i potrebu za oprezom. Zanemarivanje ovih oznaka na kutijicama znači svjesno preuzimanje golemog rizika svaki put kada sjednete za upravljač.