"Nije pitanje hoće li se dogoditi tragedija, nego kada": Nakon nesreće u Crikvenici mještani upozoravaju na opasnost na omiškoj plaži

Nakon što se jučer u Crikvenici na plaži stablo srušilo na osam kupača, pri čemu je ozlijeđeno dvoje djece i dvije odrasle osobe, iz Marušića na Omiškoj rivijeri stiže novo ozbiljno upozorenje. Mještani tvrde kako se već godinama obraćaju nadležnima zbog opasnosti na plaži Borak, a situacija je, upozoravaju, nakon velikog požara postala još ozbiljnija. "Nije pitanje hoće li se, nego kada će se dogoditi isto", poručuju mještani, strahujući od odrona kamenja, urušavanja tla i pada izgorjelih ili nestabilnih stabala. Posebno ističu kako opasnost, prema njihovim tvrdnjama, ne prijeti samo kupačima na plaži, nego i ljudima koji se kreću okolnim putevima i prostorom groblja.

Fotografije koje su, kako navode, snimljene jutros prije dolaska kupača na Borak, ponovno su otvorile pitanje sigurnosti ovog dijela obale.

Godinama upozoravaju na odrone

Skupina građana i PŠRD Borak Marušići još je u ožujku ove godine Gradu Omišu uputila apel u kojem upozorava na dugogodišnju opasnost od odrona na plaži. Naveli su kako se radi o prirodnoj uvali i izrazito strmom terenu koji je nakon prošlogodišnjeg katastrofalnog požara postao još nesigurniji jer je nestao dio vegetacije koja je tlo štitila od erozije.

Prema njihovim navodima, Grad Omiš još je prije požara nabavio kamen za izgradnju zaštitnog zida koji bi trebao smanjiti opasnost, ali radovi nikada nisu izvedeni. Mještani tvrde da im je tada objašnjeno kako nije pronađen majstor koji bi posao odradio. "Bili smo izrazito strpljivi i tolerantni, u međuvremenu otrpjeli i požar, dogovarajući s Gradom da će se zid početi raditi odmah po završetku ljeta. Ništa se nije napravilo", naveli su u dopisu.

Potom su, tvrde, doznali kako se od gradnje zida odustalo jer bi izvođač bio preskup. "Majstor je preskup? Pa koliko to malo vrijedi ljudski život i tko će biti odgovoran dogodi li se nesreća?", upitali su tada.

"Kamen postoji. Opasnost postoji. Učinite nešto!"

Upozorili su i kako posjeduju sačuvanu prepisku kojom, kako tvrde, mogu dokazati da su nadležne kontinuirano upozoravali na stanje na terenu. Posebno naglašavaju da se zaštitni zid trebao graditi na samoj plaži, odnosno na području pomorskog dobra.

"Kamen postoji. Opasnost postoji. Učinite nešto!", poručili su u ožujku. Već u travnju uslijedio je novi dopis. Mještani su tada naveli kako su dobili informaciju da je Splitsko-dalmatinska županija spremna financijski pomoći u gradnji zaštitnog zida, zbog čega su od Grada Omiša zatražili odgovor što je konkretno poduzeto. "Svibanj je pred vratima, krajnje je vrijeme da se do sezone kupanja odradi posao", poručili su tada.

"Ne tražimo luksuz, nego osnovnu sigurnost"

U drugom apelu istaknuli su kako, prema informacijama kojima raspolažu, nedostatak novca više ne bi trebao biti prepreka ako postoji mogućnost županijskog sufinanciranja. Upozorili su i da kamen koji je ranije nabavljen stoji neiskorišten, dok se stanje terena nakon požara i erozije, prema njihovoj ocjeni, dodatno pogoršava.

"U slučaju bilo kakve nesreće ili ozljede kupača, ova dokumentacija služit će kao dokaz da smo godinama upozoravali na opasnost", poručili su. Mještani tvrde i da sami godinama saniraju pristupne puteve te održavaju izvor pitke vode na plaži, kojem također, kako navode, prijeti zatrpavanje zbog odrona.

"Ne tražimo luksuz, već osnovnu sigurnost za građane i turiste", stoji u njihovom apelu.