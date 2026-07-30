NIJE OVO KRAJ EUROPE! Evo s kim i kada Bijeli sada igraju

Hajduk je na dramatičan način ispao iz kvalifikacija za Europsku ligu. Splićani su u uzvratnoj utakmici drugog pretkola na Cipru poraženi od Pafosa rezultatom 4:0 nakon produžetaka, pa je ciparska momčad prošla dalje s ukupnih 4:2. Bijeli su na Cipar stigli s velikom prednošću od dva pogotka, ali je u Limassolu sve krenulo u pogrešnom smjeru. Pafos je poveo u 40. minuti pogotkom Guge Rodriguesa, a kada se činilo da će Hajduk, unatoč porazu, sačuvati ukupnu prednost, uslijedio je šok u sudačkoj nadoknadi.

David Goldar pogodio je u 91. minuti za 2:0 i odveo utakmicu u produžetke. Pafos je već u 93. minuti potpuno preokrenuo dvoboj pogotkom Biela, dok je konačnih 4:0 u 117. minuti postavio João Correia nakon brze kontre domaće momčadi.

Hajduk dvije minute dijelile od prolaska

Momčad Gonzala Garcije bila je samo nekoliko minuta udaljena od plasmana u treće pretkolo Europske lige. Hajduk je do završnice branio prednost stečenu na Poljudu, ali je pogodak Goldara u prvoj minuti sudačke nadoknade potpuno promijenio tijek dvoboja.

Hajduk je prije tjedan dana na Poljudu odigrao vrlo dobru utakmicu i pobijedio Pafos s 2:0. Bijele je u vodstvo doveo Michele Šego sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca, a samo nekoliko minuta poslije Dario Melnjak postavio je konačan rezultat. Splićani su tako na Cipar otputovali s naizgled sigurnom prednošću, ali je Pafos u uzvratu uspio nadoknaditi zaostatak i nakon produžetaka izboriti nastavak natjecanja u Europskoj ligi.

Europski put Hajduka ipak nije završen

Unatoč ispadanju od Pafosa, ovo nije kraj Hajdukova europskog puta. Bijeli se sada sele u treće pretkolo Konferencijske lige, gdje će igrati protiv litavskog Žalgirisa iz Vilniusa.

Žalgiris je u prvom susretu protiv Dinama iz Tbilisija izgubio s 3:0, ali je u uzvratu pred svojim navijačima slavio nevjerojatnih 7:2 i prošao dalje s ukupnih 7:5. Prva utakmica između Žalgirisa i Hajduka trebala bi se igrati 6. kolovoza u Vilniusu, dok je uzvrat na rasporedu 13. kolovoza na Poljudu.

Točne satnice utakmica bit će objavljene naknadno. Hajduk je tako ostao bez mogućnosti plasmana u Europsku ligu, ali će priliku za europsku jesen nastaviti tražiti kroz kvalifikacije Konferencijske lige.