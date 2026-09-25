Nije opravdao podizanje 87 tisuća eura iz vlastite firme, dobio zatvora kao Josipa Pleslić ex Rimac!

Na godinu i šest mjeseci zatvora osuđen je 43-godišnji J.B. iz Solina jer nije baš najozbiljnije shvaćao obaveze koje ima u svojoj firmi. Pravno, u pitanju je produljeno kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, a šteta koju mora nadoknaditi u proračun RH je 87 tisuća eura.

Što se moglo čuti tijekom obrazloženja presude na koju je pristigao i optuženi s odvjetnikom, pred Županijskim sudom u Splitu? Muškarac je naime imao svoju tvrtku iz koje je kao odgovorna osoba tijekom 2019. godine u 37 navrata bankovnom karticom firme podigao ukupan iznos od preko 1,5 milijuna kuna, suprotno Zakonu o trgovačkim društvima, namjeravajući novac zadržati za sebe, stoji u optužnici.

Međutim, tijekom sudskog postupka predočio je razne račune i dokumentaciju te tako opravdao više od pola tog iznosa, no ‘nepokriveno’ je preostalo 660 tisuća kuna, odnosno tih 87 tisuća eura što je iznos za koji je i osuđen, da ga je htio prisvojiti. Branio se kako nije znao da te pozajmice treba pravdati, kako je novac koristio za kupnju automobila u Njemačkoj koje je planirao preprodati jer bi ih tako nabavljao povoljnije…

No, sutkinja smatra kako je takva obrana ‘neuvjerljiva, ovo nije ni prva ni zadnja tvrtka koju ste imali’, direktno se obratila okrivljenom.

Otegotna okolnost, što se tiče sankcije, bila je ta što je ranije osuđivan, dodala je sutkinja. Mora platiti i sudske troškove, koji su ipak nešto manji nego recimo oni koje mora podmiriti Josipa Pleslić ex Rimac, nekadašnja ‘kninska kraljica’ i ‘lipa’, koja je pak prije koji dan, priznajući krivnju u nagodbi s USKOK-om za čitavu seriju kaznenih djela, dobila dva mjeseca iza rešetaka više od 43-godišnjaka.