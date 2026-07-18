Nije mu pamet zasmetala: Turist se bacio u pirju u Marmontovoj, stanari bijesni

Snimka neobičnog, ali i opasnog poteza jednog turista ovih se dana proširila Facebook grupom Get Getanima i izazvala brojne reakcije među Splićanima.

Na videosnimci se vidi mlađi muškarac koji najprije stoji ispod mlaza vode iz Pirje u Marmontovoj ulici, a zatim izvodi svojevrsni "performans" – baca se unatrag i upada u kamenu fontanu, nakon čega ostaje sjediti u vodi.

Prizor je izazvao zgražanje dijela članova grupe, koji upozoravaju da je riječ o neprimjerenom ponašanju na jednom od prepoznatljivih gradskih lokaliteta. Mnogi smatraju da ovakvi potezi narušavaju izgled i dostojanstvo javnog prostora, dok drugi upozoravaju i na sigurnosni rizik jer bi ovakav skok lako mogao završiti ozljedama.

U komentarima se nižu kritike na račun turista, a dio građana ističe kako ovakvo ponašanje posljednjih godina postaje sve češća pojava tijekom turističke sezone.

Nije poznato kada je snimka nastala niti je li nakon događaja intervenirala policija ili komunalne službe.

Video pogledajte OVDJE.