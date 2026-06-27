"Nije me mater rodila da mučin". U tijeku je Split Pride, evo poruka

U Splitu se danas održava 15. Split Pride, a okupljanje sudionika počelo je u 18 sati u Đardinu. Prema procjeni s terena, do 18:40 okupilo se između 100 i 200 sudionika.

Ovogodišnja Povorka ponosa održava se pod sloganom "Nije me mater rodila da mučin", kojim organizatori žele poslati poruku vidljivosti, zajedništva i borbe protiv šutnje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Glazba, DJ i šarena atmosfera u Đardinu

Na okupljanju u Đardinu vlada opuštena atmosfera, uz glazbu i DJ-a, a sudionicima su dostupni i prigodni rekviziti. Postavljen je i štand na kojem se besplatno dijele lubenice.

Organizatori su i ove godine pozvali građane da im se pridruže u centru Splita.

"Zato se i ove godine nalazimo u Đardinu i izlazimo na ulice Splita glasno, ponosno i zajedno", poručili su organizatori uoči početka povorke.

Bili smo na okupljanju

Povorka će iz Đardina krenuti u 19 sati, a proći će srcem grada. Ekipa Dalmacije Danas bila je na okupljanju, gdje je zabilježila atmosferu među sudionicima.

Koga smo sve tamo susreli i kako je izgledalo okupljanje u Đardinu, pogledajte u našoj fotogaleriji.