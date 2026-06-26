"Nije me mater rodila da mučin": Splitska Parada ponosa u fokus ove godine stavlja škole i mlade

Pod sloganom "Nije me mater rodila da mučin", ovogodišnji Split Pride obilježava petnaestu obljetnicu prve Povorke ponosa održane u Splitu. Mjesec ponosa donio je bogat program od 18 kulturnih, edukativnih i društvenih događanja, a završit će Povorkom ponosa koja će se ulicama grada održati u subotu, 27. lipnja.

Tijekom cijelog lipnja održavale su se radionice, predavanja, izložbe, filmske projekcije, koncerti, performansi, kvizovi i druženja koja okupljaju lokalne i međunarodne umjetnike, aktiviste i članove zajednice.

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Ovogodišnji Split Pride poseban naglasak stavlja na škole i mlade. U sklopu programa predstavljena je i nova internetska platforma "Ništa ispod klupe", koja se bavi iskustvima LGBTIQ učenika i učenica u hrvatskom obrazovnom sustavu. Projekt kroz osobne priče, edukativne materijale i stručne informacije želi otvoriti prostor za razgovor o diskriminaciji, vršnjačkom nasilju i prihvaćanju različitosti te potaknuti škole da budu sigurnije mjesto za svu djecu.

Ništa ispod klupe je i platforma za educiranje prosvjetnih radnika o LGBTQI temama.

Ante Grković: "Oduvijek sam znao tko sam... I druga djeca su znala"

Ante Grković, jedno od omiljenih lica splitske LGBTQ scene, danas je profesor u splitskoj Prvoj gimnaziji koju je i sam pohađao. Klasična gimnazija mu je, kaže nam, bila svojevrsni spas nakon traumatičnog iskustva u osnovnoj školi.

"Oduvijek sam znao tko sam, ali recimo da sam u petom ili šestom razredu došao do konačnih zaključaka. I druga djeca su znala da sam drugačiji i bilo je neugodno u osnovnoj školi. U srednjoj je već bilo lakše", kaže Grković, koji se potpuno outao u svojim dvadesetima.

Omiljeni profesor je u ranim tridesetima. Svoj život živi slobodno i sretno, ali se ne smatra velikim aktivistom i ne pripisuje si velike zasluge LGBTQ zajednice u Splitu.

Dobro se sjeća prve Parade Ponosa u Splitu 2011. godine i mržnje koja je vladala u gradu tog dana. Grković, tada srednjoškolac, o prvoj Paradi ponosa je slušao od drugih u učionici. Tajdogađaj zauvijek je promijenio njegov život, ali i živote tisuća drugih queer osoba u Dalmaciji.

Fašizam jača u cijelom svijetu

Grković se slaže da je posljednjih nekoliko godina svijet za sve manjine postao ružno i tužno mjesto.

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"Fašizam posljednjih godina buja u cijelom svijetu, a kako mi za mnogim društvenim procesima kasnimo, tako je i taj val kod nas došao nešto kasnije. Nije teže samo homoseksualcima i ostalim seksualnim manjinama, nego i ženama, izbjeglicama, migrantima, nacionalnim manjinama i ljudima druge boje kože. Iako mislim da je 2018. godine u svijetu općenito vladalo povoljnije ozračje za LGBTIQ osobe, istodobno vjerujem da nam je danas, kada govorimo o pravima i vidljivosti, objektivno bolje nego ikad prije. Međutim, osjećaj straha je veći jer su glasovi koji šire netrpeljivost danas puno glasniji i vidljiviji", kaže Grković.

Grković ne smatra da je Split puno konzervativniji po pitanju LGBTQ osoba od ostatka zemlje i svijeta. U svom se, gradu, kaže, osjeća slobodno i sigurno i ne strahuje kada prolazi ulicom.

Napominje da u Splitu postoje sjajna mjesta za druženje svih slobodoumnih osoba te da queer osobe danas imaju znatno više prostora za upoznavanje, druženje i stvaranje zajednice nego prije desetak ili petnaest godina.

"Dejtanje može biti komplicirano, ali dejtanje je komplicirano i straight osobama", smije se Grković.

"Dobar pedagog lako pročita dijete"

Jedna od tema koja posljednjih godina izaziva najviše prijepora u javnosti jest pitanje rodnog identiteta kod maloljetnika. Kritičari afirmativnog pristupa upozoravaju da djeca i adolescenti nisu u potpunosti emocionalno ni razvojno zreli za donošenje dalekosežnih odluka te smatraju da maloljetnici često mijenjaju stavove o sebi, zbog čega je potreban poseban oprez kada je riječ o pitanjima rodnog identiteta. Dio konzervativne javnosti upravo zato smatra da se s bilo kakvom tranzicijom ili promjenom identiteta ne bi smjelo započinjati u maloljetnoj dobi.

Tu smo dilemu postavili i Grkoviću, koji smatra da dobar pedagog može prepoznati kada učenik prolazi kroz prolaznu fazu, a kada se suočava s dubljim i ozbiljnijim problemima.

"I sam sam profesor u srednjoj školi i nema ništa lakše nego pročitati kada vam dijete laže ili nešto skriva. Dobar pedagog to vrlo lako prepozna. Zato trebamo raditi na obrazovanju i stvaranju sigurnog okruženja u kojem će učenici moći otvoreno razgovarati o onome što proživljavaju", kaže Grković.

Grkovića učenici vole, a roditelji brane

Ante Grković predaje latinski jezik i književnost te grčki jezik i književnost u trima srednjim školama u Dalmaciji. Prema riječima njegovih kolega i učenika, riječ je o profesoru koji s mladima lako pronalazi zajednički jezik i uživa veliko poštovanje među svojim učenicima.

Prisjeća se da je prije nekoliko mjeseci postao metom napada na društvenim mrežama, no reakcija učenika i njihovih roditelja bila je ono što ga je posebno ohrabrilo.

"U naletu tih ekstremno desnih influencera na Facebooku bio je i jedan napad na mene. Sretan sam što su ne samo učenici nego i roditelji glasno stali u moju obranu", kaže Grković.