Nije lako biti mlad! Trogirski talenti vraćaju se na pozornicu s predstavom koja će nasmijati, ali i potaknuti na razmišljanje

Kako je biti mlad u svijetu punom očekivanja, školskih obveza, ljubavnih zavrzlama i pritisaka okoline? Odgovor na to pitanje, uz mnogo humora, emocija i iskrenosti, donosi predstava „Nije lako kad si mlad“, koja će se u subotu, 24. listopada, s početkom u 20 sati ponovno izvesti u trogirskom Kantunu kulture.

Nakon prve izvedbe, mladi izvođači okupljeni u Ekupi iz kantuna vraćaju se pred publiku s predstavom koja na topao i duhovit način govori o izazovima odrastanja.

Prijateljstva, obiteljski odnosi, školski pritisci, prve ljubavi i očekivanja okoline samo su neke od tema koje se isprepliću u ovoj priči. U njezinu su središtu mladi ljudi koji pokušavaju pronaći vlastiti glas u svijetu koji od njih nerijetko očekuje da prebrzo odrastu.

Predstava koja povezuje generacije

Iako progovara o problemima s kojima se susreću djeca i mladi, „Nije lako kad si mlad“ ne zadržava se samo na izazovima odrastanja.

Predstava naglašava i važnost međusobnog razumijevanja, podrške i zajedništva te podsjeća koliko je važno da odrasli čuju što im mladi imaju reći.

Upravo zato ova izvedba nije namijenjena samo mladima. U njoj se mogu prepoznati i roditelji, nastavnici, bake i djedovi, ali i svi oni koji se još sjećaju vlastitih tinejdžerskih dana.

Prilika da podržite mlade trogirske izvođače

Druga izvedba predstave bit će prilika da publika podrži trud, kreativnost i energiju mladih članova Ekipe iz kantuna, koji na pozornicu donose priče o odrastanju iz vlastite perspektive.

Predstava će se održati u subotu, 24. listopada 2026. godine, u 20 sati u Kantunu kulture u Trogiru.

Ulaznice su dostupne putem platforme Entrio.hr i na blagajni Kantuna kulture.

Za umirovljenike te djecu i mlade predviđene su ulaznice po povoljnijoj cijeni, koje se mogu kupiti na blagajni Kantuna kulture.

Ako tražite kulturni izlazak koji će vas istodobno nasmijati, dirnuti i podsjetiti na vlastite mladenačke dane, ova trogirska predstava mogla bi biti pravi izbor.