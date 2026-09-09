Nije gotovo, Dinara i dalje gori: Vatra ušla u šumu kod Troglava, stiže kiša, ali postoji novi problem

Požar na Dinari ni nakon dugotrajne borbe nije završena priča. Najnovije informacije s terena pokazuju da se Troglav i dalje nalazi u gustom dimu, dok je vatra ušla na područje Vještić gore i u šumu istočno od Troglava.

Riječ je o iznimno nepristupačnom planinskom području na kojem je gašenje požara od samog početka vrlo zahtjevno. Troglav se uzdiže na 1913 metara i najviši je vrh cijelog masiva Dinare.

Vatra stigla do šume

Posebno zabrinjava podatak da se požar više ne zadržava samo na otvorenim planinskim površinama. Prema najnovijem stanju, vatra je zahvatila i šumsko područje istočno od Troglava.

Dim je i dalje vrlo gust te prekriva najviše dijelove planine.

Požar na Dinari traje već tjednima. Sredinom kolovoza proširio se s područja Bosne i Hercegovine na hrvatsku stranu, a vatrogasci su tada upozoravali da gašenje otežavaju velika nadmorska visina, nepristupačan teren i promjene smjera vjetra.

Kiša donosi nadu

Ipak, vremenska prognoza donosi barem jednu dobru vijest.

Kiša bi tijekom sljedeća dva dana mogla zahvatiti područje Dinare. Oborine tijekom četvrtka još nisu sasvim izvjesne na cijelom području požarišta, dok je znatno veća vjerojatnost da će kiša pasti tijekom petka.

Ako bude dovoljno obilna i dugotrajna, kiša bi mogla znatno pomoći u gašenju aktivnih dijelova požara, osobito ondje gdje vatrogasci zbog konfiguracije terena teško mogu pristupiti.

Nakon kiše stiže bura

No tu se pojavljuje novi problem.

Već od subote ponovno se očekuje suše vrijeme uz buru. Budući da bi razdoblje s kišom moglo biti relativno kratko, čak ni privremeno gašenje požara ne mora značiti da je opasnost potpuno prošla.

Ukoliko u zemlji, šumskom materijalu ili teško dostupnim pukotinama ostanu žarišta, suho vrijeme i bura mogli bi ponovno aktivirati vatru.

Upravo se to na Dinari već događalo. Vatrogasci su proteklih tjedana bilježili ponovna izdimljavanja i aktivacije požarišta, što na ovakvom terenu dodatno otežava konačno gašenje.

Zato će petak i količina kiše koja stvarno padne na području Troglava biti iznimno važni. Ona može donijeti prijeko potreban predah, ali konačan kraj višestoljetne? Ne — višetjedne vatrene agonije Dinare još se ne može proglasiti.