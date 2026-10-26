Nije fotomontaža! Postoji maslina koja daje potpuno bijele plodove, a njezina povijest krije neobičnu priču

Masline su jedan od najprepoznatljivijih simbola Dalmacije i Mediterana. Navikli smo na njihove zelene, ljubičaste i gotovo crne plodove, no jeste li znali da postoji i maslina čiji plodovi u punoj zrelosti postaju potpuno bijeli?

Nije riječ o fotomontaži, umjetno obojenim plodovima ni nekoj novoj genetskoj modifikaciji. Bijela maslina, poznata pod nazivima Leucocarpa i Leucolea, doista postoji, a njezina zanimljiva povijest povezuje botaniku, antičko nasljeđe i stoljetne vjerske običaje.

Na ovu neobičnu sortu upozorio je Franislav Godinović, administrator Facebook grupe „OTOK HVAR”, koji je podijelio zanimljivosti o bijeloj maslini te otkrio kako je i sam posadio jedno stablo koje je te godine dalo prve bijele plodove.

Zašto ova maslina nikada ne postane crna?

Leucocarpa se najviše povezuje s Kalabrijom na jugu Italije, područjem koje je u antičko doba bilo dijelom Velike Grčke. Ondje se očuvala tradicija uzgoja ove neobične sorte, čiji naziv upućuje upravo na bijelu boju plodova.

Posebnost bijele masline krije se u procesu sazrijevanja. Dok su nezreli, njezini plodovi izgledaju gotovo jednako kao plodovi ostalih sorti, odnosno zelene su boje.

Međutim, kada počnu dozrijevati, događa se nešto neobično. Kod većine maslina postupno se razgrađuje klorofil, a razvijaju se antocijani, pigmenti koji plodovima daju tamnocrvenu, ljubičastu ili crnu boju.

Kod Leucocarpe proizvodnja tih pigmenata tijekom sazrijevanja izrazito je ograničena. Kako nestaje zelena boja klorofila, a tamni pigmenti se ne razvijaju uobičajeno, plod poprima karakterističnu bijelu, odnosno boju bjelokosti.

Ova pojava nije samo zanimljivost iz maslinarske literature. Njezinu biološku osnovu istraživali su i znanstvenici sa Sveučilišta u Kalabriji, a rezultati istraživanja objavljeni su u međunarodnom znanstvenom časopisu Frontiers in Plant Science.

Maslina koja je bila povezana s carskim krunidbama i crkvenim obredima

Bijela maslina kroz povijest nije bila zanimljiva samo zbog izgleda. Njezina neobična boja povezivala se s čistoćom, svetošću i duhovnošću.

Prema povijesnoj tradiciji južne Italije, ulje dobiveno od ove sorte koristilo se u vjerskim obredima, osobito u bizantskoj i kršćanskoj tradiciji. Povezuje se s uljem za pomazanje, poznatim kao olio del crisma, te s ceremonijama poput krštenja, potvrde i pomazanja crkvenih velikodostojnika.

Uz bijelu maslinu vezuju se i predaje o carskim krunidbama te njezinu uzgoju u blizini samostana na području Kalabrije.

Važno je ipak naglasiti da se sveto ulje u crkvenim obredima ne proizvodi isključivo od ove sorte masline. Riječ je o povijesnoj i simboličkoj povezanosti, a ne o posebnom pravilu koje bi vrijedilo za sve crkvene obrede.

Prema lokalnim predajama, ulje bijele masline koristilo se i za svjetiljke u sakralnim prostorima jer se smatralo pogodnim za izgaranje uz malo dima.

A kakvo je ulje bijele masline?

Premda plodovi izgledaju gotovo nestvarno, ulje koje se od njih dobiva nije bijele boje.

Riječ je o jestivom maslinovu ulju, a istraživanja pokazuju da ono ima određene posebnosti u kemijskom sastavu u usporedbi s drugim sortama. U jednom znanstvenom istraživanju zabilježene su relativno niske koncentracije fenolnih spojeva, što se povezuje s blažim okusom.

Ipak, najveća posebnost Leucocarpe ostaje njezina neobična boja, zbog koje je zanimljiva i kao ukrasna maslina.

Bijela maslina stigla je i u naše maslinike

Godinović je u svojoj objavi istaknuo kako se posljednjih godina povećava zanimanje za ovu sortu, o kojoj je i sam ranije pisao. Sadni materijal, navodi, nabavlja se iz Italije, osobito iz Kalabrije.

Posebno ga je razveselilo što je i njegovo stablo konačno počelo donositi plodove.

– Dakako, posadio sam i ja istu sortu i ove godine daje prve bijele plodove koje sam jedva dočekao – napisao je Godinović.

Iako bijela maslina nije jedina sorta na svijetu s izrazito svijetlim plodovima, svakako pripada među neobičnije predstavnike ove mediteranske kulture.

A njezina priča još jednom pokazuje koliko iznenađenja skriva biljka koja je već tisućljećima neraskidivo povezana sa životom na Jadranu.

Zato, ako jednog dana u masliniku ugledate stablo prepuno bijelih plodova, nemojte odmah pomisliti da s njim nešto nije u redu. Možda ste upravo naišli na Leucocarpu, maslinu koja ni kada potpuno dozrije ne želi pocrnjeti.