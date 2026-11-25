Na današnji dan prije točno 35 godina, 25. studenoga 1991. godine, na dubrovačkom ratištu poginuo je hrvatski branitelj Ivica Butigan, mladić koji nije dočekao ni svoj 20. rođendan.

Rođen je 3. prosinca 1971. godine, a podrijetlom je bio iz Dobrova na području Neuma. U trenutku pogibije imao je 19 godina. Do njegova 20. rođendana ostalo je samo osam dana. Pripadao je Samostalnoj djelatnoj bojni Zbora narodne garde Dubrovnik, a život je izgubio tijekom borbenih djelovanja na području Dola i Bistrine, na južnom dijelu hrvatskog ratišta.

Mladić koji se priključio obrani Hrvatske

Prema svjedočanstvima članova njegove obitelji i suboraca, Ivica Butigan napustio je Jugoslavensku narodnu armiju u rujnu 1991. godine i priključio se hrvatskim obrambenim snagama. Sudjelovao je u obrani dubrovačkog područja, gdje su se tijekom jeseni 1991. godine vodile teške borbe. Posebno dramatične okolnosti nastupile su nakon neprijateljskog prodora na području Čepikuća i Dola. Hrvatski branitelji našli su se pod snažnom vatrom, a tijekom borbenih djelovanja Butigan je teško ranjen.

Njegovi suborci uspjeli su se povući, ali mladi branitelj nije se vratio s njima.

Obitelj i suborci danima su ga tražili

Jedno od najpotresnijih svjedočanstava o njegovoj pogibiji dao je stariji brat Josip Butigan, koji je također sudjelovao u ratnim događajima na dubrovačkom području. Prema njegovu svjedočenju, nakon povlačenja hrvatskih snaga nije bilo jasno gdje se Ivica nalazi. Obitelj se nadala da je možda ranjen i prevezen u bolnicu. Josip ga je tražio na različitim mjestima, pokušavajući doznati što mu se dogodilo. Posebno teško bilo mu je suočiti se s roditeljima koji su ga neprestano pitali gdje je njihov sin. Tek nakon višednevne potrage pronađeno je Ivičino tijelo. Prema svjedočanstvima suboraca, Ivica Butigan nakon ranjavanja uspio se skloniti među stijene. Uz njegovo tijelo pronađen je zavoj kojim je, kako su zaključili njegovi suborci, pokušao zaustaviti krvarenje.

Unatoč naporima da preživi, podlegao je ranama. Njegovi suborci poslije su se prisjećali teških okolnosti u kojima su tragali za njim i pokušavali izvući njegovo tijelo s područja na kojem su se još uvijek nalazile neprijateljske snage.

Osam dana dijelilo ga je od rođendana koji nikada nije proslavio

Priča Ivice Butigana jedna je od brojnih tragičnih sudbina mladih ljudi koji su tijekom Domovinskog rata izgubili živote. Bio je na samom početku odraslog života, a umjesto planova za budućnost suočio se s ratom. Danas, 25. studenoga 2026. godine, navršava se 35 godina od njegove pogibije. Iza njega su ostala sjećanja obitelji, prijatelja i suboraca, ali i podsjetnik na generaciju mladih hrvatskih branitelja koja je podnijela golemu žrtvu u obrani zemlje.

Ivica Butigan svoj 20. rođendan nikada nije dočekao, ali njegovo ime i njegova žrtva nisu zaboravljeni.