Niču nadvožnjaci, praši se s obje strane tunela: Evo kako napreduje brza cesta Mravince - TTTS. Jedan kraj prema Omišu, drugi prema Žrnovnici!

Na području Splita, Solina i istočnog dijela splitske aglomeracije trenutačno se izvodi nekoliko velikih prometnih projekata koji bi u sljedećim godinama trebali znatno promijeniti način prometovanja između Splita, Solina, Žrnovnice, Podstrane i Omiša.

Dok su pojedine faze građevinski završene i sada se čeka dovršetak administrativnih postupaka, na drugim gradilištima u tijeku su intenzivni zemljani, armiranobetonski, instalaterski i tunelski radovi.

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Hrvatske ceste za Dalmaciju Danas detaljno su otkrile u kojoj se fazi trenutačno nalaze najvažniji zahvati.

Dionica Mravince – TTTS građevinski završena

Radovi na fazama 1, 2 i 3 dionice čvor Mravince – čvor TTTS, ukupne duljine 2,5 kilometara sa spojnim cestama, u cijelosti su završeni.

Izvođač radova je STRABAG, dok stručni nadzor provodi zajednica ponuditelja AD CON i EPTISA ADRIA. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 9.563.957,59 eura bez PDV-a.

Ipak, cesta još ne može biti puštena u promet. Nakon završetka gradnje pokrenuti su upravni postupci za ishođenje izmjena i dopuna građevinskih dozvola, nakon što je dovršen postupak ovjere parcelacijskih elaborata u nadležnom katastarskom uredu.

Kada potrebne dozvole budu izdane, uslijedit će tehnički pregled građevina i ishođenje uporabnih dozvola. Tek tada bit će ispunjeni svi uvjeti za otvaranje dionice.

U tunelu Gladnjici odvodnja, obloga i hidrantska mreža

Radovi na fazama 4 i 5 odvijaju se u punom zamahu. Riječ je o projektu vrijednom 32.728.366,07 eura bez PDV-a, a završetak je predviđen u proljeće 2027. godine.

Ovaj dio obuhvaća izgradnju dodatnih 2,5 kilometara četverotračne brze ceste prema čvoru TTTS, ali i niz zahtjevnih objekata: tunel Gladnjici, tri nadvožnjaka, akvadukt i armiranobetonske prolaze.

U samom tunelu trenutačno se izvode radovi na sustavu odvodnje, sekundarnoj betonskoj oblozi i hidrantskoj mreži.

Istodobno se duž trase izvode široki iskopi, grade nasipi i sustavi oborinske odvodnje. Napreduju i armiranobetonski radovi na nadvožnjaku Vidovača 2, temeljenje stupova javne rasvjete, postavljanje zaštite od buke te polaganje elektroinstalacija.

U tijeku su i radovi na temeljima stupova budućeg akvadukta.

Hrvatske ceste napominju kako će faze 4 i 5, sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli, biti moguće pustiti u promet tek nakon dovršetka faze 1, odnosno završetka čvorišta TTTS.

Gradi se veliko denivelirano čvorište TTTS

Početkom 2026. godine započela je i izgradnja čvorišta TTTS, prve faze projekta državne ceste DC8 na dionici TTTS – Dugi Rat sa spojnim cestama.

Izvođač radova je Hering iz Širokog Brijega, stručni nadzor provodi Institut IGH, a ugovorena vrijednost radova iznosi 16.182.084,12 eura bez PDV-a.

Rok završetka ugovoren je za 11. rujna 2027. godine.

Projekt uključuje izgradnju deniveliranog čvorišta s kružnim tokom, ulaznim i izlaznim rampama, nadvožnjakom dugim 232 metra te dvama pješačkim pothodnicima.

Na gradilištu se trenutačno izvode zemljani radovi na području budućeg čvorišta i odvodnih kanala, dok se paralelno priprema temeljenje stupova nadvožnjaka.

Čvorište će biti povezano i s cestom prema Žrnovnici

Važan korak u realizaciji cijelog projekta predstavlja Sporazum o suradnji i reguliranju međusobnih odnosa koji su u veljači 2026. potpisali Hrvatske ceste, Grad Split i Županijska uprava za ceste Splitsko-dalmatinske županije.

Tim su sporazumom uređeni odnosi na provedbi projekta čvorišta TTTS i buduće nerazvrstane ceste TTTS – Žrnovnica.

Riječ je o prometnici koja bi u budućnosti trebala imati važnu ulogu u rasterećenju postojećih prometnih pravaca prema istočnim splitskim naseljima.

Za nastavak prema Staroj Podstrani traži se izvođač

Paralelno se priprema i sljedeća velika etapa – brza cesta od TTTS-a do Stare Podstrane.

Hrvatske ceste produljile su rok za dostavu ponuda za ovu dionicu, procijenjenu na gotovo 150 milijuna eura bez PDV-a, pa ponuditelji ponude mogu predati do 19. kolovoza 2026. godine. Natječaj obuhvaća više od pet kilometara četverotračne brze ceste, dva tunela, most iznad rijeke Žrnovnice dug 556 metara, četiri vijadukta te niz pristupnih i zamjenskih prometnica.

Predviđeni rok izvođenja radova je 42 mjeseca, dok se početak gradnje očekuje nakon završetka postupka odabira izvođača i ishođenja svih potrebnih dozvola.

Kada svi planirani projekti budu završeni, istočni dio splitske aglomeracije trebao bi dobiti potpuno novu prometnu okosnicu, koja bi trebala rasteretiti postojeću Jadransku magistralu, povećati sigurnost i skratiti vrijeme putovanja prema Žrnovnici, Podstrani, Dugom Ratu i Omišu.