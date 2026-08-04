Nick Cave & The Bad Seeds rasprodali i drugi najavljeni koncert u pulskoj Areni

Nick Cave & The Bad Seeds ovog će ljeta održati dva rasprodana koncerta u pulskoj Areni. Nakon što je prvi najavljeni datum, 5. kolovoza, rasprodan u samo pet dana od početka prodaje u listopadu prošle godine, zbog velikog interesa otvoren je i dodatni koncert 4. kolovoza, koji je upravo rasprodan. Publiku u Puli tako očekuju dvije iznimne večeri koje će još jednom potvrditi zašto su Nick Cave & The Bad Seeds jedan od najvažnijih i najuzbudljivijih bendova suvremene glazbe. Za sve koji nisu uspjeli osigurati ulaznice najbliža prilika za doživjeti Nicka Cavea & The Bad Seeds bit će 7. kolovoza na beogradskom donjem Kalemegdanu .

Vijest o rasprodanim koncertima stiže u tijeku europskog dijela aktualne turneje The Wild God Tour koha je krenula u lipnju spektakularnim koncertom u dvorcu Malahide kraj Dublina. Pred desecima tisuća posjetitelja Nick Cave & The Bad Seeds održali su gotovo trosatni koncert s impresivnom set listom od 24 pjesme, koja je obuhvatila presjek više od četiri desetljeća stvaralaštva – od "From Her to Eternity", "Tupelo", "Red Right Hand" i "Into My Arms" do pjesama s aktualnog albuma Wild God.

Prve reakcije medija bile su jednoglasne. The Irish Times koncert je ocijenio s pet zvjezdica, istaknuvši kako je "emocionalni raspon ove izvedbe izvanredan" te da je "Cave elektrizirajući od početka do kraja". Hot Press ga naziva "vjerojatno najdinamičnijim frontmenom rock'n'rolla današnjice", dok za The Bad Seeds zaključuje da su "vjerojatno najbolji koncertni bend na svijetu u ovom trenutku". The Wild God Tour nastavak je jedne od najuspješnijih turneja u bogatoj karijeri benda. Nakon rasprodanih dvorana diljem Europe, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjeverne Amerike, Australije i Novog Zelanda, Nick Cave & The Bad Seeds ovog se ljeta vraćaju na velike europske open-air pozornice i festivale s repertoarom koji obuhvaća više od četiri desetljeća stvaralaštva, uključujući pjesme s hvaljenog albuma Wild God.

Tijekom impresivne karijere Nick Cave & The Bad Seeds objavili su 18 studijskih albuma, uz niz koncertnih i kompilacijskih izdanja, učvrstivši status jednog od najutjecajnijih bendova suvremene glazbe. Njihovi koncerti poznati su po jedinstvenoj kombinaciji sirove energije, emocionalnog intenziteta i iznimne povezanosti s publikom, zbog čega ih publika i kritika već desetljećima ubrajaju među najbolje koncertne sastave na svijetu.

Na europskoj turneji uz Nicka Cavea nastupaju Warren Ellis, Colin Greenwood, Jim Sclavunos, George Vjestica, Larry Mullins i Carly Paradis. Nakon Irske turneja se nastavlja kroz Njemačku, Dansku, Češku, Austriju, Grčku, Italiju, Belgiju, Portugal, Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Norvešku i Litvu, prije završnice krajem kolovoza na festivalu Rock en Seine u Parizu.

Dva datuma u Puli bit će jedinstvena prilika za doživjeti legendarni bend i njihove koncerte, poznate po intimnosti i monumentalnosti, u prostoru savršenom za takvu glazbu - u jedinstvenoj pulskoj Areni. Koncerti Nicka Cavea and The Bad Seeds u ovom antičkom amfiteatru smatraju se jednima od najiščekivanijih glazbenih događaja ljeta 2026. u regiji.