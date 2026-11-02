Ni pljusak nije zaustavio Splićane: Prepuna knjižnica na predstavljanju trilera „Razmjena '97“ Šime Barbarića

Ni snažan pljusak nije spriječio brojne Splićane da u srijedu, 21. listopada, dođu na predstavljanje romana „Razmjena '97“ Šime Barbarića u Gradskoj knjižnici Marka Marulića. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a zbog velikog interesa publike morale su se donositi dodatne stolice. Izvanredan odaziv i sjajna atmosfera obilježili su večer u kojoj je splitski autor predstavio svoj književni prvijenac, napeti triler koji spaja američke devedesete, odrastanje, prvu ljubav, misterij i dašak paranormalnog.

Topla i neposredna atmosfera, zanimanje publike i razgovori o romanu potvrdili su da je Barbarićeva priča već na samom početku pronašla put do čitatelja. Za autora koji je roman objavio u vlastitoj nakladi, ovakav doček u rodnom gradu posebno je značajan, a uspješno splitsko predstavljanje odličan je uvod u nastavak promocije diljem Hrvatske.

Od splitskog mladića na košarkaškoj stipendiji do junaka napetog trilera

Radnja romana „Razmjena '97“ započinje 1997. godine, kada sedamnaestogodišnji Splićanin odlazi u Južnu Karolinu zahvaljujući košarkaškoj stipendiji. Novi kontinent, nepoznata obitelj, škola, nova prijateljstva i prva ljubav trebali su biti početak nezaboravnog životnog iskustva. No, nestanak mlade djevojke i niz neobjašnjivih događaja pretvaraju naizgled bezbrižne dane u priču prepunu tajni i neizvjesnosti. Deset godina poslije povratak na mjesto gdje je sve počelo ponovno otvara pitanja za koja se činilo da su zauvijek ostala u prošlosti.

Iako nadahnut autorovim stvarnim iskustvom boravka u Americi, roman nije autobiografija, nego triler koji vješto isprepleće stvarne uspomene i fikciju. Filmska atmosfera američkog Juga, nostalgija za devedesetima, humor, kriminalistički zaplet i nadnaravni elementi stvaraju priču koja čitatelja neprestano potiče da otkrije što se doista dogodilo.

Barbarić je na romanu, uz dvije dulje stanke, radio gotovo četiri godine, postupno pretvarajući osobne uspomene u slojevitu priču punu napetosti i neočekivanih obrata. Knjiga je objavljena u vlastitoj nakladi, uz uredničku pomoć Damira Blaževića i književnice Marine Vujčić te lektorski rad Marine Negotić Kovač, dok vizualni identitet potpisuje Maslo Vision.

Posebnu vrijednost ovom književnom prvijencu prepoznala je i književnica Marina Vujčić, koja o Barbarićevu romanu kaže:

„Ovaj prvijenac osvaja lakoćom pripovijedanja, neposrednim i živim stilom koji s lakoćom prelazi iz svakodnevnice u paranormalno, iz humora u nostalgiju, iz prozaičnog u začudno, stvarajući atmosferu u kojoj ništa nije sasvim onako kako se na prvi pogled čini.“

Vujčić pritom ističe i kako autentični glas Šime Barbarića najavljuje autora koji je svakako vrijedan naše pažnje.

Nakon Splita slijede Interliber i Pula

Nakon iznimno uspješnog predstavljanja u Splitu, „Razmjena '97“ nastavlja svoj put prema novim čitateljima. Sljedeća velika postaja je 48. međunarodni sajam knjiga Interliber, koji će se na Zagrebačkom velesajmu održati od 10. do 15. studenoga 2026. godine.

Zagrebačka publika imat će priliku upoznati Šimu Barbarića u nedjelju, 15. studenoga, od 16 sati, kada je predviđeno druženje s autorom, a u 17 sati slijedi službeno predstavljanje romana na pozornici u paviljonu 6 Interlibera. Bit će to prilika da ljubitelji trilera i napetih priča iz prve ruke doznaju kako su stvarni događaji iz autorove mladosti prerasli u roman u kojem se ništa ne može uzeti zdravo za gotovo.

Nakon Zagreba, u planu je i predstavljanje na 32. Sa(n)jmu knjige u Istri – Pulskom festivalu knjiga i autora, koji će se održati od 27. studenoga do 6. prosinca 2026. godine u Puli. Riječ je o jednoj od najvažnijih hrvatskih književnih manifestacija, a sudjelovanje na njoj bit će još jedna prilika da Barbarićev prvijenac dopre do šire čitateljske publike.

Od prepune splitske knjižnice, u kojoj se unatoč pljusku tražila stolica više, do pozornica velikih književnih sajmova, „Razmjena '97“ započela je svoj književni život na najbolji mogući način. A sudeći prema prvim reakcijama publike, ovaj triler s mirisom američkih devedesetih, dozom nostalgije i misterijem koji ne pušta do posljednje stranice tek počinje svoju priču.