Ni paklene vrućine ih nisu zaustavile: Evo što se danas događalo na splitskoj Rivi

Visoke temperature koje posljednjih dana ne popuštaju ponovno su ispunile splitsku Rivu i uske ulice Dioklecijanove palače. Već od prijepodnevnih sati gradska jezgra vrvi turistima koji, unatoč vrućini, razgledavaju znamenitosti, ispijaju kavu na terasama ili traže spas u hladu kamenih ulica.

Na Rivi je teško pronaći slobodno mjesto. Terase kafića pune su gostiju, a šetnicom neprestano prolaze rijeke domaćih i stranih posjetitelja. Mnogi se na visokim temperaturama odlučuju za što laganiju odjeću pa se gradom šeću u kupaćim kostimima, kratkim hlačama i tek nekoliko komada odjeće, što je tijekom ljeta postao uobičajen prizor u turističkom središtu Splita.

Dok jedni obilaze povijesne znamenitosti i fotografiraju svaki kutak grada, drugi traže osvježenje uz sladoled ili hladno piće, a mnogi nakon šetnje nastavljaju prema Bačvicama ili drugim gradskim plažama. Ulice stare gradske jezgre i danas su bile prepune jezika iz cijelog svijeta, što potvrđuje da je turistička sezona na svom vrhuncu.

Sudeći prema prizorima iz centra grada, Split ovih dana živi punim ljetnim ritmom. Unatoč sparini i temperaturama koje se penju iznad 35 stupnjeva, gužve ne jenjavaju, a Riva i povijesna jezgra ostaju nezaobilazna destinacija tisućama posjetitelja koji svakodnevno pristižu u najveći dalmatinski grad.