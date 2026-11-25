Policijski službenici su jučer, 24. studenog 2026.godine, na području Trogira zaustavili vozilo marke Audi kojim je upravljao 45-godišnji muškarac, ponavljač prometnih prekršaja.

Utvrđeno je da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje obzirom da mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta jer je sakupio 12 negativnih prekršajnih bodova jer je tri puta pravomoćno kažnjen zbog prebrze vožnje. Također je upravljao vozilom iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilo, B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Uhićen je i u žurnom postupku odveden na sud kojemu je predloženo da se okrivljeniku izrekne zadržavanje i kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti donijet će naknadno.