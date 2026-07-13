Ni nevrijeme nije zaustavilo "Baštinu u kamenu": Žestoki okršaj na prvim plonkama na peti Peruna, posjetitelji oduševljeni

Ni snažno nevrijeme koje se u subotu prosulo Dalmacijom nije spriječilo održavanje prve manifestacije „Baština u kamenu – Plonke na peti Peruna“.

Kao da je sam gromovnik Perun poslao grmljavinu sat vremena prije početka kako bi rastjerao vrućinu, a onda prepustio prostor natjecateljima, obiteljima i brojnim posjetiteljima koji su uz Žrnovnicu uživali u kamenu, tradiciji, igri i odličnoj atmosferi.

Manifestaciju je organizirala Udruga Žrvanj, koja je još u najavi najavila povratak igre „na plonke“, kreativne radionice, dječji program i večernje druženje.

Dvanaest ekipa u borbi za prve plonke

Posebno zanimljivo bilo je na dva uređena terena na kojima su se igrale plonke. Čak 12 tročlanih ekipa davalo je sve od sebe kako bi osvojilo punte u igri koja je desetljećima bila gotovo iščezla iz svakodnevice ovog kraja.

Prvi dvoboji počeli su u 16 sati, dok se veliko finale igralo oko 18 sati.

U polufinalu su se sastali PD Perun iz Podstrane i Fontana iz Žrnovnice, dok su u drugom susretu igrali Rođaci iz Sitnog i Srinjina te Porat iz Podstrane.

U završnicu su se plasirale dvije podstranske ekipe – Porat i PD Perun. Planinari su na kraju bili za nijansu precizniji pa će PD Perun ostati upamćen kao prvi pobjednik plonki na Peti Peruna.

Kameni pehar za povijesne pobjednike

Pobjedničkoj ekipi pripao je poseban kameni pehar koji je izradio Tonči Mikuličić iz Udruge Žrvanj. Mikuličić je isklesao i sve plonke kojima se igralo na turniru.

Igra je izazvala velik interes posjetitelja, a uz teren se svaki dobar hitac pratio s mnogo navijanja i komentara. Nakon uspjeha prvog izdanja nema sumnje da bi već sljedeće godine broj prijavljenih ekipa mogao biti još veći.

Plonke, poznate i kao pljočkanje ili pločkanje, igraju se bacanjem plosnatog kamena prema cilju, a pobjeđuje igrač ili ekipa čija plonka završi najbliže postavljenoj „groti“.

Klesanje, slikanje i obnova suhozida

Turnir nije bio jedini sadržaj koji je privukao pažnju. Slikar Ivica „Gitara“ Marin iz braniteljske udruge Blu pokazao je svoje slikarsko umijeće, dok je njegov kolega karikaturist besplatno izrađivao karikature posjetitelja, posebno djece.

U ranijoj najavi manifestacije nisu bili navedeni ni naziv njihove braniteljske udruge ni ime karikaturista, pa te podatke nije moguće pouzdano preuzeti iz objavljenog teksta.

Kao što i priliči događaju posvećenom kamenu, na Petu Peruna stigao je i poznati klesar Ivan Tokić iz Novih Starina, koji je lokaciji donirao veliki kamen što simbolizira Perunovu petu.

Andro Nigoević iz udruge Dragodid na zidu uz šetnicu demonstrirao je obnovu suhozida, dok je ravnateljica Osnovne škole Žrnovnica Matija Šitum u jedan od kamenova isklesala glagoljsko slovo Ž.

Plan organizatora je da se svake sljedeće godine iskleše novo slovo, čime bi na lokaciji postupno nastajala jedinstvena kamena priča ispisana glagoljicom.

Utrke u vrećama oduševile najmlađe

Veliko veselje vladalo je i u dječjem kutku. Uz nadzor članica Udruge Žrvanj najmlađi su igrali dječju verziju plonki, bojili i oslikavali kamenje te sudjelovali u različitim tradicijskim igrama.

Najviše smijeha i navijanja donijele su utrke u vrećama, koje su privukle i djecu i njihove roditelje.

Tako se prostor uz rijeku na nekoliko sati pretvorio u veliku radionicu na otvorenom u kojoj su se susreli igra, kreativnost i lokalna baština.

Pjesma i ples uz žubor Žrnovnice

Padom večeri počeli su pjesma i ples uz žubor rijeke Žrnovnice. Poseban ugođaj stvorila je rasvjeta kojom je čitav prostor dobio gotovo čaroban izgled, a za taj dio organizacije posebno je zaslužan član Udruge Žrvanj Duje Jurjević.

Predsjednik Udruge Žrvanj Rade Popadić zahvalio je svim volonterima koji su pomogli u pripremi i provedbi manifestacije, natjecateljima, sudionicima programa, voditelju Vedranu Očašiću, posjetiteljima te Općini Podstrana, koja je podržala događaj.

Prvo izdanje pokazalo je da igra za koju je nekada bio dovoljan običan plosnati kamen još uvijek može okupiti velik broj ljudi. Plonke su na Peti Peruna ponovno oživjele, a nakon ovakvog početka čini se da bi manifestacija mogla postati nova ljetna tradicija uz rijeku Žrnovnicu.

