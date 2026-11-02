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Ni jaka bura ni ledeno more nisu ga zaustavili! Splićanin zaplivao za Mišu Kovača, a njegova poruka dira u srce

Temperatura mora iznosila je tek 18 stupnjeva
ciki

Dok se Dalmacija oprašta od legendarnog Mate Miše Kovača, jedan Splićanin odlučio mu je odati počast na poseban način. Unatoč snažnoj buri i hladnom moru, Ante Atalić Čiki zaplivao je u spomen na pjevača čije su pjesme obilježile generacije.

Splićanin Ante Atalić Čiki u ponedjeljak je odlučio prkositi vremenskim uvjetima i zaplivati u splitskom moru. Iako je puhala bura, a temperatura zraka iznosila svega 17 Celzijevih stupnjeva, od svoje namjere nije odustao.

Razlog njegova pothvata bio je poseban – želio je odati počast preminulom Mati Miši Kovaču, jednom od najvećih simbola dalmatinske glazbe.

„Bilo je ledeno, ali nisam se obazirao na to“

Temperatura mora iznosila je tek 18 stupnjeva, a bura je dodatno pojačavala osjećaj hladnoće. No, kako kaže Ante, toga dana nije razmišljao o temperaturi.

„Da se ne zaboravi, ovo sam otplivao za našu pjevačku legendu, u spomen na preminulog Matu Mišu Kovača, simbola Dalmacije. A bilo je ledeno, samo što se nisam obazirao na to“, izjavio je Ante Atalić Čiki.

Poseban pozdrav dalmatinskoj legendi

Dok se brojni obožavatelji od Miše opraštaju njegovim pjesmama i uspomenama, Ante je odlučio učiniti nešto drukčije.

Njegovo plivanje po buri bilo je osobni znak poštovanja prema pjevaču čiji je glas desetljećima bio dio dalmatinske svakodnevice.

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