Ni jaka bura ni ledeno more nisu ga zaustavili! Splićanin zaplivao za Mišu Kovača, a njegova poruka dira u srce

Dok se Dalmacija oprašta od legendarnog Mate Miše Kovača, jedan Splićanin odlučio mu je odati počast na poseban način. Unatoč snažnoj buri i hladnom moru, Ante Atalić Čiki zaplivao je u spomen na pjevača čije su pjesme obilježile generacije.

Splićanin Ante Atalić Čiki u ponedjeljak je odlučio prkositi vremenskim uvjetima i zaplivati u splitskom moru. Iako je puhala bura, a temperatura zraka iznosila svega 17 Celzijevih stupnjeva, od svoje namjere nije odustao.

Razlog njegova pothvata bio je poseban – želio je odati počast preminulom Mati Miši Kovaču, jednom od najvećih simbola dalmatinske glazbe.

„Bilo je ledeno, ali nisam se obazirao na to“

Temperatura mora iznosila je tek 18 stupnjeva, a bura je dodatno pojačavala osjećaj hladnoće. No, kako kaže Ante, toga dana nije razmišljao o temperaturi.

„Da se ne zaboravi, ovo sam otplivao za našu pjevačku legendu, u spomen na preminulog Matu Mišu Kovača, simbola Dalmacije. A bilo je ledeno, samo što se nisam obazirao na to“, izjavio je Ante Atalić Čiki.

Poseban pozdrav dalmatinskoj legendi

Dok se brojni obožavatelji od Miše opraštaju njegovim pjesmama i uspomenama, Ante je odlučio učiniti nešto drukčije.

Njegovo plivanje po buri bilo je osobni znak poštovanja prema pjevaču čiji je glas desetljećima bio dio dalmatinske svakodnevice.