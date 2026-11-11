NI GODINE GA NE ZAUSTAVLJAJU Gospodin (69) opet pijan za volanom u Čišli, sud ga poslao na Bilice

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od deset dana 69-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja prema kojem su policijski službenici Policijske postaje Omiš postupali jučer, 10. studenog 2026.godine.

Policijski službenici su jučer ujutro oko 7, 15 sati u mjestu Čisla zaustavili vozilo i utvrdili da 69-godišnjak upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,59 g/kg. Isključen je iz prometa i nakon otriježnjenja odveden na sud.

Muškarac je višestruki ponavljač prometnih prekršaja koji je ranije pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola i još jedna postupak mu je pred sudom u tijeku zbog identičnog prekršaja.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Nakon odluke suda predan je u zatvor.