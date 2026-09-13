Nezavisna lista mladih Solin prozvala Grad zbog novog trga: „Je li Solin zaslužio bolje?“

Nezavisna lista mladih Solin uputila je kritiku na račun Grada Solina zbog projekta novog gradskog trga, ističući kako javnosti, prema njihovim tvrdnjama, nisu poznate ključne informacije o projektu.

Iz Nezavisne liste mladih navode kako nije jasno zašto je za trg odabrana lokacija između javnog WC-a, skladišta pošte i visokog samostanskog zida, kao ni kako će prostor konačno izgledati i tko je projektant.

Posebno ih, ističu, zabrinjava odnos prema arheološkoj baštini. Kako navode, u propagandnom videu koji je gradonačelnik Dalibor Ninčević objavio povodom blagdana Male Gospe može se vidjeti prikaz budućeg trga koji se uzdiže iznad arheoloških ostataka, dok su u prostoru posađena nova stabla.

„Ono što najviše boli jest činjenica da će antički mozaik s paunom, pravo remek-djelo svjetske klase, ostati zasut pod zemljom“, poručili su iz Nezavisne liste mladih Solin.