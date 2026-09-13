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Nezavisna lista mladih Solin prozvala Grad zbog novog trga: „Je li Solin zaslužio bolje?“

Iz Nezavisne liste mladih Solin traže odgovore o projektu novog gradskog trga te upozoravaju da bi antički mozaik s paunom mogao ostati zatrpan pod zemljom

Nezavisna lista mladih Solin uputila je kritiku na račun Grada Solina zbog projekta novog gradskog trga, ističući kako javnosti, prema njihovim tvrdnjama, nisu poznate ključne informacije o projektu.

Iz Nezavisne liste mladih navode kako nije jasno zašto je za trg odabrana lokacija između javnog WC-a, skladišta pošte i visokog samostanskog zida, kao ni kako će prostor konačno izgledati i tko je projektant.

Posebno ih, ističu, zabrinjava odnos prema arheološkoj baštini. Kako navode, u propagandnom videu koji je gradonačelnik Dalibor Ninčević objavio povodom blagdana Male Gospe može se vidjeti prikaz budućeg trga koji se uzdiže iznad arheoloških ostataka, dok su u prostoru posađena nova stabla.

„Ono što najviše boli jest činjenica da će antički mozaik s paunom, pravo remek-djelo svjetske klase, ostati zasut pod zemljom“, poručili su iz Nezavisne liste mladih Solin.

 

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