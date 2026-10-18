Nezapamćen skandal u hrvatskom nogometu: Trener brutalno napadnut nakon utakmice, pronašli ga u lokvi krvi

Nakon uvjerljive pobjede Đakovo Croatije nad Marsonijom od 4:0 u susretu 9. kola Treće nogometne lige Istok, stadion Pazarište postao je poprište šokantnog i teškog incidenta kakav se rijetko viđa na sportskim terenima.

Trener gostujuće momčadi Veldin Karić, koji se ove sezone unatoč teškoj situaciji s igračkim kadrom bori i izvlači maksimum iz ekipe, fizički je napadnut i teško ozlijeđen neposredno nakon završetka utakmice.

​Incident se odigrao u hodniku ispred svlačionica otprilike desetak do petnaest minuta nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Prema dostupnim informacijama, do Karića je došao otac jednog od mladih igrača Marsonije, nezadovoljan minutažom i statusom svoga sina u momčadi, piše Sportalo.

Karić mu je mirno poručio kako je sastavljanje momčadi isključivo njegov trenerski posao, da će dečko dobiti priliku kada za to dođe vrijeme te da je na njemu samo da nastavi trenirati i raditi.

​Otac je na to reagirao prividnim smirivanjem situacije – zagrlio je trenera i rekao kako je sve u redu, a zatim ga u idućem trenutku podmuklo i snažno nokautirao.

Nakon udarca nastala je opća pomutnja, a napadač je odmah pobjegao iz hodnika. Kada su igrači Marsonije izašli van, zatekli su stravičan prizor – trener je ležao na podu u lokvi krvi s vidno razbijenim nosom, dok je uz njega bio Antun Labak koji mu je odmah pritekao u pomoć.

​Karić je kolima hitne pomoći hitno prevezen u đakovačku bolnicu na daljnju medicinsku obradu, a prema prvim neslužbenim informacijama sumnja se na prijelom nosa, što se klasificira kao teška tjelesna ozljeda.

Policija je ubrzo locirala i privela napadača, a sve točne okolnosti i kvalifikacija ovog nezapamćenog napada bit će poznati nakon završetka kriminalističkog istraživanja.