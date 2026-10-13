Nezakoniti lov kod Šibenika: 69-godišnjak odstrijelio divlju patku tijekom lovostaja

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo protuzakonitog lova i ribolova.

U središtu istrage našao se 69-godišnjak za kojeg policija sumnja da je u lipnju 2026. godine u mjestu Prokljan odstrijelio divlju patku, iako je u tom razdoblju njezin lov bio zabranjen.

Prema policijskim navodima, muškarac je time postupio protivno odredbama članka 4. točke 7. Pravilnika o lovostaju.

Policiji predao pušku, streljivo i odstrijeljenu patku

Tijekom kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je surađivao s policijskim službenicima te im dragovoljno predao strvinu divlje patke.

Životinja je službeno oduzeta uz izdavanje odgovarajuće potvrde.

Osim toga, policiji je predao i registriranu lovačku pušku, pripadajuće patrone te oružni list.

Svi navedeni predmeti obuhvaćeni su policijskim postupanjem u sklopu istraživanja okolnosti ovog događaja.

Slijedi kaznena prijava državnom odvjetništvu

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila postojanje sumnje na počinjenje kaznenog djela protuzakonitog lova i ribolova.

Protiv 69-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Ovaj slučaj ujedno podsjeća na važnost poštovanja propisanih razdoblja lovostaja, kojima se štite divlje životinje, osobito tijekom osjetljivih dijelova njihova životnog ciklusa.

Lov tijekom razdoblja zabrane može predstavljati kazneno djelo, neovisno o tome posjeduje li osoba registrirano lovačko oružje i odgovarajuće isprave.