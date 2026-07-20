Neymar se počastio nakon debakla na SP-u: Malo tko si može priuštiti ovakav luksuz

Neymar je nakon Svjetskog prvenstva, ali i završetka reprezentativne karijere kupio superjahtu vrijednu 20 milijuna eura. Napadač Santosa odlučio se na veliku kupnju nakon što je Brazil ispao sa Svjetskog prvenstva 2026. godine, piše Index. Jahta je dobila ime Enejota, prema portugalskom izgovoru njegovih inicijala NJ.

Prema pisanju Nautice, Enejota nije izvorno izgrađena kao jahta, nego je riječ o temeljito preuređenom teretnom brodu proizvedenom u Brazilu. Plovilo je dugo više od 46 metara i ima oko 800 četvornih metara iskoristive površine. Pokreću ga četiri Caterpillarova motora, od kojih svaki razvija 1450 konjskih snaga. Neymaru će služiti kao privatno mjesto za odmor uz brazilsku obalu.

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Oprostio se nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva

Neymar je završetak reprezentativne karijere potvrdio nakon poraza Brazila od Norveške u osmini finala Svjetskog prvenstva. U toj je utakmici postigao svoj 80., ujedno i posljednji pogodak za brazilsku reprezentaciju. Rekorder je Brazila po broju golova i drugi na listi igrača s najviše nastupa za brazilsku reprezentaciju (130, Cafu 142)