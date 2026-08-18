New York Post objavio dramatičnu snimku hrvatskih vatrogasaca. Amerikanci im se dive

Dramatična snimka hrvatskih vatrogasaca koji se usred vatrene stihije bore s velikim šumskim požarom privukla je pozornost i izvan granica Hrvatske. Video snimljen kamerom pričvršćenom na tijelo jednog od vatrogasaca objavio je američki New York Post, a prizori su izazvali brojne reakcije i poruke podrške.

Snimka iz perspektive samih vatrogasaca najbolje pokazuje u kakvim se uvjetima odvija borba s požarom. Okruženi plamenom i gustim dimom, vatrogasci prilaze vatrenoj fronti i pokušavaju je staviti pod kontrolu, nalazeći se pritom svega nekoliko metara od buktinje.

New York Post snimku je predstavio kao nevjerojatan prikaz hrabrosti vatrogasaca koje plamen gotovo u potpunosti okružuje dok pokušavaju obuzdati šumski požar u Hrvatskoj.

Kadrovi iz neposredne blizine vatre daju potpuno drukčiju perspektivu od one koju javnost najčešće vidi na snimkama požarišta. Pokazuju koliko se vatrogasci približavaju plamenu te kakvom se riziku izlažu pokušavajući zaštititi ljude, kuće i drugu imovinu.

Amerikanci oduševljeni hrvatskim vatrogascima

Snimka nije prošla nezapaženo među čitateljima američkog medija. U komentarima su se nizale poruke podrške i zahvalnosti hrvatskim vatrogascima.

"Odličan posao, ljudi. Podrška iz SAD-a", napisao je jedan čitatelj.

Drugi je poručio kako vatrogasci, bez obzira na zemlju iz koje dolaze, zaslužuju status heroja.

"Svi vatrogasci, bez obzira na nacionalnost, globalni su heroji. Ljudi čijim se etičkim i moralnim načelima teži. Divimo vam se", stoji u jednom od komentara.

Posebno se ističe i poruka čitatelja koji je naglasio rizik kojem se vatrogasci izlažu svaki put kada krenu prema vatrenoj fronti.

"Duboko poštujem sve te muškarce koji riskiraju svoje živote boreći se protiv svih požara", napisao je.

Snimka koja je stigla do američke publike tako je još jednom pokazala što borba s vatrenom stihijom izgleda iz perspektive ljudi koji joj prilaze najbliže – vatrogasaca koji se, dok se drugi udaljavaju od opasnosti, kreću upravo prema njoj.