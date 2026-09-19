Nevrijeme zahvatilo dio Dalmacije, Lastovo među najhladnijim gradovima: Evo što slijedi sljedećih sati i dana

Kako je i bilo najavljeno, grmljavinske nestabilnosti su u subotu ujutro zahvatile dio Dalmacije. DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm isključivo za obalu Dalmacije izdao narančasto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, a za ostatak žuto.

Na satelitskim i radarskim snimkama vidljivo je da se grmljavinska i oborinska masa premješta preko mora i otoka, osobito vanjskih. Tako je do 9 sati kiše, pljuskova i grmljavine bilo na otvorenom moru, Visu, Lastovu, Hvaru, dijelovima Korčule, Pelješca i Mljeta. Taj je sustav kišu donio i manjem dijelu obale i zaleđa, uglavnom Makarskoj rivijeri.

Nevere na otvorenom moru

Temperature su neravnomjerno raspoređene i u 9:30 bile su u rasponu od 17 stupnjeva u dijelovima Dalmatinske zagore do visokih 26°C ponegdje uz obalu.

Lokacije s najjačom kišom, poput Lastova bilježe svježih 19°C. Upravo su okolicu Lastova zahvatili najjači grmljavinski oblaci pa je tamo bilo i olujnih udara vjetra preko 17 m/s za vrijeme prolaska olujnog sustava.

Sljedećih sati situacija biti slična, pljuskovi i grmljavina većinom će se držati mora, a oborine će do kopna stići tek ponegdje. To znači da će se lokalno zadržati suho. Popodne će razvoja naoblake biti u zaleđu obale kada će biti mjestimičnih pljuskova s grmljavinom. Prema večeri postupna stabilizacija pa će navečer posvuda biti pretežno vedro i suho.

Stabilnije potom i hladnije

Od nedjelje će krenuti novo stabilno razdoblje koje će potrajati najmanje do sljedećeg petka.

Nedjelja će biti sunčana uz slab do umjeren vjetar, a temperature zraka će biti od 25 do 30°C u najtoplijem dijelu dana. U ponedjeljak stabilno i još toplije pa će danju mjestimice biti toplije od 30°C!

Utorak, posljednji dan kalendarskog ljeta označit će prekretnicu. Sa sjeveroistoka kontinenta do nas će početi dopirati hladnija zračna masa pa će na Jadranu zapuhati bura, a posvuda će početi pad temperature zraka. To se još neće puno osjetiti u utorak, ali od srijede temperature će umjereno porasti, osobito noćne. Postupno hladnije bit će u ostatku tjedna pa će početak kalendarske jeseni biti popraćen primjerenim temperaturama zraka.