Nevrijeme udara na promet: Iz Splita stao katamaran, u prekidu i trajekti – stvaraju se zastoji na prilazima gradu!

Nepovoljni vremenski uvjeti stvaraju probleme u pomorskom i cestovnom prometu diljem Hrvatske, a poteškoće se bilježe i na splitskom području. U prekidu je katamaranska linija Split – Bol – Hvar – Vis, dok se na prilazima Splitu Jadranskom magistralom bilježe zastoji. Zbog vremenskih neprilika u prekidu je više katamaranskih i trajektnih linija duž Jadrana, pa se putnicima savjetuje da prije polaska provjere aktualno stanje u prometu.

Iz Splita ne plovi katamaran prema Bolu, Hvaru i Visu

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta trenutačno ne prometuju katamaranske linije Kraljevica – Crikvenica – Senj – Baška – Lopar – Rab – Lun, Zadar – Pula, Zadar (Gaženica) – Ancona te Split – Bol – Hvar – Vis.

U prekidu su i trajektne linije Šibenik – Zlarin – Obonjan – Kaprije – Žirje te Zadar/Gaženica – Ist/Kosirača – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj. Problemi nisu samo na moru. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zastoji se povremeno stvaraju na dionicama na kojima traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozačima se preporučuje prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zastoji na prilazima Splitu

Na Jadranskoj magistrali (DC8) zabilježeni su zastoji na prilazima Splitu, dok se na pojedinim dionicama zbog radova vozi uz privremenu prometnu signalizaciju. Dodatan oprez potreban je i u Kaštel Kambelovcu, gdje se zbog odrona promet odvija uz privremenu regulaciju.

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik do 5. rujna, između 22 i 5 sati, odvijat će se izvanredni prijevoz na relaciji od ČCNP-a Karamatići do čvora Bisko. Problema i usporavanja ima i na drugim važnim prometnicama. Na A3 povremeni su zastoji između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, na A4 između Popovca i Zagreba istok vozi se usporeno prema Zagrebu, dok su na državnoj cesti DC1 Gračac – Knin zastoji u zoni radova kod Otrića.

Vozačima i putnicima koji danas kreću na put preporučuje se dodatni oprez te provjera stanja na cestama i pomorskim linijama neposredno prije polaska.