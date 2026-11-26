Obilne oborine, niske temperature i snažni udari vjetra otežavaju promet diljem Hrvatske. Hrvatski autoklub (HAK) u četvrtak ujutro upozorio je vozače na nepovoljne uvjete na cestama, dok su zbog vremenskih neprilika u prekidu i pojedine pomorske linije.

U većem dijelu zemlje prometnice su mokre i skliske, a na područjima zahvaćenima intenzivnijim oborinama postoji opasnost od nakupljanja vode na kolnicima. Dodatni oprez potreban je u gorskim predjelima, gdje zbog niskih temperatura prijeti stvaranje poledice, ali i mogućnost odrona.

Poledica je moguća i na mostovima, nadvožnjacima te drugim vlažnim dijelovima prometnica. Iz HAK-a apeliraju na vozače da prilagode vožnju uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme.

Problemi u pomorskom prometu

Jak vjetar poremetio je promet duž Jadrana, zbog čega su u prekidu sljedeće pomorske linije:

trajektna linija Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ

katamaranska linija Jelsa – Bol – Split

brodska linija Zadar – Preko

brodska linija Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ

brodska linija Mali Lošinj – Unije – Susak.

Dvije prometne nesreće na autocestama

Dodatne poteškoće u cestovnom prometu stvaraju dvije prometne nesreće na autocestama A3 i A6.

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac, između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, zbog nesreće se promet odvija dvjema prometnim trakama uz ograničenje brzine na 40 kilometara na sat.

Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb nesreća se dogodila između tunela Čardak i čvora Vrbovsko u smjeru Zagreba. Na toj se dionici vozi jednom prometnom trakom, uz ograničenje brzine na 60 kilometara na sat.

Ograničenja zbog jakog vjetra

Snažni udari vjetra razlog su uvođenja posebnih ograničenja na pojedinim prometnicama u priobalju.

Na autocesti A7, između čvorova Rijeka istok i Šmrika, na snazi je zabrana prometovanja za autobuse na kat, motocikle, vozila s prikolicama, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Dionica Jadranske magistrale (DC8) između Prapratnog i Zaton Dolija otvorena je isključivo za osobna vozila, dok je za ostala vozila osiguran obilazak preko Stona.