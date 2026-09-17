Nevrijeme stiglo u Dalmaciju: Potop kod Šibenika, kiša i grmljavina krenule prema Splitu

Najavljena promjena vremena stigla je u Dalmaciju. U četvrtak navečer snažno grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove srednje Dalmacije, a kiša praćena grmljavinom počela je padati i na splitskom području.

Posebno dramatične scene zabilježene su na širem šibenskom području. Rogoznicu je zahvatio pravi potop, uz obilnu kišu, snažne udare vjetra i učestalu grmljavinu. Velika količina vode u kratkom vremenu završila je na prometnicama, zbog čega se promet odvija otežano.

Potop i na Brodarici

Slično je i na Brodarici kod Šibenika, gdje je snažan pljusak također izazvao nakupljanje velike količine vode na cestama. Kiša je ondje praćena jakim vjetrom i grmljavinom, a vozačima dodatne probleme stvaraju voda na kolnicima i smanjena vidljivost.

Nevrijeme je prethodno zahvatilo i područje Marine, gdje je prije otprilike pola sata padala jaka kiša. Intenzitet oborine ondje je u međuvremenu oslabio.

Kiša stigla i na splitsko područje

Tijekom večeri pogoršanje vremena počelo se osjećati i na splitskom području. Nakon toplog i mirnog dana, počela je padati najavljena kiša, a mjestimice se čuje i grmljavina.

DHMZ je za splitsku regiju za večeras izdao žuto upozorenje zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, uz mogućnost jačih grmljavinskih nevremena. Za petak, 18. rujna, upozorenje ostaje na snazi, a lokalno je moguća i obilnija oborina.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez zbog mokrih i mjestimice poplavljenih prometnica, posebno na područjima zahvaćenima najjačim pljuskovima.