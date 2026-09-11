NEVRIJEME STIGLO U DALMACIJU Ceste pod bujicama, pljuskovi zahvatili Split i okolicu

Olujna promjena vremena stigla je u Dalmaciju. Nakon što su tijekom jutra grmljavinske nestabilnosti zahvatile dijelove srednjeg Jadrana, kiša je počela padati i na širem splitskom području, a pojedine su prometnice već pod bujičnim vodama.

Grmljavinski sustav koji se tijekom jutra približio Splitu donio je naglu promjenu vremena. Prema podacima mreže meteoroloških postaja, na dijelovima sjeverne i srednje Dalmacije već su pale veće količine oborine, ponegdje i više od 30 litara po četvornom metru.

Posebno oprezni trebaju biti vozači jer zbog intenzivnih pljuskova u kratkom vremenu može doći do stvaranja bujica i nakupljanja vode na kolnicima.

Atmosfera će i tijekom nastavka prijepodneva ostati vrlo nestabilna. Uz kišu su mogući izraženiji grmljavinski pljuskovi, pri čemu lokalno u kratkom vremenu može pasti i više od 30 litara oborine po četvornom metru. Mogući su i snažniji udari vjetra.

Ova promjena donosi i izražen temperaturni preokret. Dok su južnije od Splita jutros temperature još bile neuobičajeno visoke za dio godine, sa sjevera i zapada stiže osjetno svježiji zrak.

Umjereno do jako jugo postupno će zamijeniti tramontana, dok se navečer očekuje slaba do umjerena bura.

Nestabilnosti će postupno slabjeti, a vrijeme će se potom stabilizirati. Pred nama je suh i znatno ugodniji vikend, uz nešto jaču buru tijekom nedjelje.