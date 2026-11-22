Nakon što je subota donijela više sunca nego oblaka, nedjelja je podarila više oblaka zbog nove ciklone. Na moru je ojačalo jugo koje je povremeno imalo jake udare.

Znatno više oblaka bilo je u drugom dijelu dana kada su i oborine postajale sve učestalije diljem Jadrana i njegovog zaleđa.

Najviša dnevna temperatura u Dalmaciji izmjerena je u Komiži na Visu, gdje je meteorološka postaja Alternatura zabilježila 18,6 °C. U većem dijelu obalnog područja najviše temperature kretale su se između 16 i 17 °C, a 16,8 °C izmjereno je, među ostalim, u Dugom Ratu, Jesenicama, Kaštelima i splitskom Bolu. Razmjerno visoke temperature za drugu polovicu studenoga zabilježene su duž gotovo cijele dalmatinske obale.

Obilnija kiša tijekom nedjelje zahvatila je pojedine dijelove Dalmacije i Like, osobito zadarsko područje, podvelebitski kraj i dijelove Dalmatinske zagore. Prema podacima mreže postaja Crometeo, najviše kiše do večernjih sati palo je na području Cerovačkih špilja, čak 69,9 litara po četvornom metru, od čega 25,9 litara u samo sat vremena. Slijede Unjka s 40,1 litrom, Maslenica s 33, Starigrad – Kruškovac s 32,8 te Staševica s 31 litrom po četvornom metru. Intenzitet oborina bio je osobito izražen pod Velebitom, gdje je na pojedinim postajama u samo sat vremena palo više od 20 litara kiše po četvornom metru.

Nešto prije 21 sat izdužena linija nestabilnosti protezala se od Drniša preko Marine do Sv. Andrije. O intenzitetu najbolje govori podatak da je u samo sat vremena preko 10 litara palo na postajama Marina, Vrsine i Ljubitovica. U vrijeme pisanja teksta nevera je zahvatila šire trogirsko područje, Čiovo, ali i okolicu Vrgorca.

Crometeo javlja da je na Drveniku i kod Marine bilo prolazne tuče.

I dalje je toplo s temperaturama od 9 ponegdje kod Imotskog do 18°C uz obalu i na otocima.

Jugo je u okretanju na pulenat, a noćas se očekuje tramontana, potom bura prema jutro. Ponedjeljak donosi smirivanje vremena i postupno razvedravanje te zahlađenje, osobito u drugom dijelu dana. Nova kiša stiže u srijedu i četvrtak, ali uz zatopljenje.

Nova bra i zahlađenje stižu sljedeći vikend. Mogao bi to biti početak značajnije zahlađenje. Opširniju tjednu prognozu čitajte ujutro na Dalmaciji Danas.