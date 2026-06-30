Kaos nakon nevremena: Izbila dva požara, ljudi bježali s plaža u Splitu

Nakon rekordno vrućeg dana u kojem su u Splitu oboreni apsolutni temperaturni rekordi, Dalmaciju je u poslijepodnevnim satima zahvatilo snažno grmljavinsko nevrijeme.Oko 17:30 sati izražen grmljavinski sustav proširio se od Sinja preko Dugopolja prema Omišu. Donio je obilne pljuskove, snažnu grmljavinu i mjestimice izraženu tuču, a najteže je bilo na području između Dugopolja i Klisa.

Nevrijeme je zahvatilo i Žrnovnicu, gdje su zabilježeni olujni udari vjetra koji su dosezali oko 100 kilometara na sat. Ispred same fronte puhao je vrlo snažan vjetar koji je podizao velike količine prašine, stvarajući svojevrsnu prašinsku oluju koja se približava Splitu.Oborinski sustav nastavlja se kretati prema zapadu, a očekuje se da će zahvatiti i šire splitsko područje.Nagla promjena vremena donijela je i osjetno osvježenje. Na pojedinim lokacijama temperatura zraka pala je i do 18 Celzijevih stupnjeva u vrlo kratkom vremenu, čime je prekinut jedan od najekstremnijih toplinskih dana zabilježenih u Dalmaciji.

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Podsjetimo, Split je tijekom dana čak dva puta rušio apsolutni temperaturni rekord. Temperatura je najprije dosegnula 39,4 °C, a potom oko 16:20 porasla na čak 39,6 °C, što je najviša temperatura ikad izmjerena u gradu.