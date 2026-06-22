Nevrijeme prijeti novim odgodama na SP-u: Vlasti izdale hitna upozorenja navijačima

Loši vremenski uvjeti ponovno stvaraju probleme organizatorima Svjetskog prvenstva, a čak dvije utakmice grupne faze našle su se pod povećalom zbog najavljenih oluja, obilnih oborina i mogućih poplava.

Prvi na udaru vremenskih neprilika mogao bi biti susret Francuske i Iraka koji se igra u Philadelphiji. Za to područje izdano je upozorenje "First Alert" zbog mogućnosti snažnih grmljavinskih nevremena, jakih udara vjetra i obilne kiše tijekom ponedjeljka poslijepodne i večeri.

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Upozorenje je na snazi od 15 do 23 sata po lokalnom vremenu, dok je početak utakmice predviđen za 17 sati. Meteorolozi upozoravaju da bi se najteži uvjeti mogli razviti upravo tijekom večernjih sati, kada su uz obilne pljuskove mogući i vrlo jaki udari vjetra, pa čak i pojava izoliranog tornada.

Pod upitnikom i dvoboj Norveške i Senegala

Vremenske prognoze zabrinjavaju i organizatore utakmice između Norveške i Senegala koja se igra na stadionu MetLife u New Jerseyju.

Američka nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na moguće poplave za dijelove New Jerseyja, upozoravajući na obilne oborine koje bi mogle uzrokovati bujične poplave i prometne poteškoće.

Prema prognozama, pojedina područja mogla bi primiti i do 50 milimetara kiše na sat, uz grmljavinska nevremena koja će dodatno otežati situaciju. Iako se u ovom slučaju ne očekuje izražena opasnost od munja kao u Philadelphiji, obilna kiša mogla bi izazvati kašnjenja i logističke probleme za navijače i organizatore.

Ovo nije prvi put da vremenske neprilike utječu na nogometni program tijekom natjecanja. Već su ranije pripremne utakmice bile pogođene nevremenom, a susret Engleske i Kostarike kasnio je zbog grmljavine i djelomično poplavljenog travnjaka.

Gradonačelnik upozorio građane

Na pogoršanje vremenskih prilika upozorio je i gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani, pozvavši građane na dodatni oprez.

"Moguće su jake grmljavinske oluje s udarima vjetra do 80 km/h. Planirajte unaprijed i ostanite sigurni u opasnim uvjetima. Ako su kiše i oluje jake, ostanite u zatvorenom i pričekajte poboljšanje uvjeta. Nijedno odredište nije vrijedno rizika. Izbjegavajte poplavljene podrume", poručio je.

Organizatori za sada nisu najavili promjene rasporeda, no razvoj vremenske situacije pratit će se iz sata u sat, a eventualne odluke o odgodi ili prekidu utakmica ovisit će o sigurnosnim procjenama i stanju na terenu.