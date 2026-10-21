Nevrijeme potopilo Split i okolicu: U Solinu u samo sat vremena palo 60 litara kiše po četvornom metru

Snažno nevrijeme pogodilo je u srijedu predvečer Split i šire splitsko područje. Obilna kiša u kratkom je vremenu poplavila brojne prometnice, a problemi su zabilježeni i u Solinu, Podstrani te Kaštelima. Posebno je teško stanje na pojedinim dijelovima Ulice Domovinskog rata, gdje je voda na kolniku dosegnula više od 30 centimetara. Posebno dramatični podaci stižu iz Solina, gdje je u samo 60 minuta palo čak 60 litara kiše po četvornom metru. To je više od polovice prosječne količine oborina za cijeli listopad.

Sredozemna ciklona, čiji je dolazak bio najavljen, tijekom srijede snažno je utjecala na vremenske prilike duž Jadrana. U pojedinim dijelovima Dalmacije zabilježene su obilnije oborine, dok je snažno jugo dodatno pogoršalo vremenske uvjete.

Ulice Splita pod vodom

Oko 18.30 sati snažan kišni pljusak zahvatio je Split i okolna mjesta, nakon čega su se na brojnim prometnicama stvorile velike količine vode.

Među poplavljenim splitskim prometnicama su Poljička cesta i Ulica Zbora narodne garde, a posebno zabrinjava stanje u Ulici Domovinskog rata.

Slični prizori zabilježeni su i na području Solina, Podstrane i Kaštela.

Zbog velike količine vode na cestama vozačima se savjetuje poseban oprez, prilagodba brzine i izbjegavanje prolaska kroz dublje poplavljene dijelove prometnica.

Osim obilne kiše, srijedu je obilježilo i jako jugo koje je na moru povremeno dosezalo olujnu jačinu.

Tijekom prijepodneva najizraženije je bilo na sjevernom Jadranu i u sjevernoj Dalmaciji, dok je u srednjoj i južnoj Dalmaciji vrhunac dosegnulo kasno poslijepodne i početkom večeri.

Prema podacima DHMZ-a navedenima u izvješću, jedna od mjernih postaja u 18 sati bilježila je srednju brzinu juga od 14 metara u sekundi, uz česte olujne udare.

Obilna kiša u kratkom je vremenu promijenila izgled splitskih prometnica, a prizori poplavljenih kolnika najbolje pokazuju razmjere večerašnjeg nevremena.

Donosimo fotografije s Poljičke ceste, Ulice Zbora narodne garde i drugih dijelova grada na kojima se nakon snažnog pljuska zadržala velika količina vode.