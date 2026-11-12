Nevrijeme poremetilo pomorski promet: Brojne trajektne i katamaranske linije u prekidu

Kiša, snažan vjetar i magla stvaraju probleme u pomorskom prometu duž hrvatske obale. Zbog nepovoljnih ivremenskih uvjeta u četvrtak je obustavljen promet na više brodskih, trajektnih i katamaranskih linija, dok se pojedine održavaju prema izmijenjenom rasporedu.
Iz Jadrolinije pozivaju putnke da prije polaska provjere najnovije informacije o prometovanju brodova. Obavijesti o prekidima i promjenama reda plovidbe redovito se ažuriraju na službenim stranicama Jadrolinije i Hrvatskog autokluba (HAK).
Dubrovnik: Prekinuta brodska linija, ograničen promet prema Mljetu
Na dubrovačkom području obustavljena je brodska linija Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ.
Zbog očekivanog pogoršanja vremenskih prilika trajektna linija Prapratno – Sobra prometovat će samo do 19 sati.
Split: Trajekt za Lastovo ne pristaje u Ubli
Promjene su zahvatile i splitsko plovidbeno područje.
Trajekt na liniji Split – Vela Luka – Ubli, s polaskom iz Splita u 15 sati, prometuje samo do Vele Luke, bez uplovljavanja u luku Ubli na Lastovu.
U potpunosti je prekinuta trajektna linija Sumartin – Makarska.
Osim toga, zbog najavljenog pogoršanja vremena otkazani su večernji polasci na liniji Sućuraj – Drvenik. Trajekt neće isploviti iz Sućurja u 21.30 sati, kao ni iz Drvenika u 22.10 sati.
Šibenik: Obustavljena veza s otocima
Na šibenskom području u prekidu je trajektna linija Šibenik – Zlarin – Kaprije – Žirje.
Rijeka: Više linija izvan prometa
Nepovoljne vremenske prilike uzrokovale su prekide i na riječkom plovidbenom području.
Prema podacima Jadrolinije, ne prometuju sljedeće linije:
- Brodska linija Mali Lošinj – Unije – Susak
- Katamaranska linija Rijeka – Cres – Mali Lošinj
- Katamaranska linija Rijeka – Rab – Novalja
- Trajektna linija Valbiska – Lopar
Zadar: Katamaran pristaje samo u Brbinj
Izmjene su na snazi i na zadarskom području.
Katamaran na liniji Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Božava – Brbinj, koji iz Zadra polazi u 14.15 sati, pristaje isključivo u luku Brbinj.
Zbog vremenskih uvjeta izostavljena su pristajanja u luke Rivanj, Sestrunj, Zverinac i Božava.
Putnicima se savjetuje provjera reda plovidbe
S obzirom na nestabilne vremenske prilike, moguće su dodatne promjene u pomorskom prometu.
Putnicima se preporučuje da prije putovanja provjere aktualno stanje na službenim stranicama Jadrolinije i HAK-a kako bi izbjegli neugodnosti zbog otkazanih ili izmijenjenih polazaka.