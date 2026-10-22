Nevrijeme poharalo Split i okolicu: Vatrogasci cijelu večer ispumpavali vodu, poplavljeni stanovi, garaže i skloništa

Snažno nevrijeme koje je u srijedu pogodilo Split i okolna područja zadalo je pune ruke posla vatrogascima. Obilna kiša izazvala je poplave u stanovima, garažama, poslovnim prostorima i podrumima, a zabilježene su i intervencije zbog srušenih grana te požara razvodne kutije. Posebno teško bilo je na području Kaštela, gdje su vatrogasci tijekom večeri imali više od 20 intervencija. Prema jutrošnjem izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, koje obuhvaća razdoblje od 6 sati u srijedu, 21. listopada, do 6 sati u četvrtak, 22. listopada, splitski vatrogasci intervenirali su na brojnim lokacijama, a većina poziva odnosila se na ispumpavanje vode iz poplavljenih objekata.

Voda prodrla u stanove, garaže i atomsko sklonište

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita prve je večernje intervencije zabilježila nešto nakon 18:30 sati. U 18:33 vatrogasci su intervenirali na Solinskoj cesti, gdje je vozilo upalo u šaht, dok je samo dvije minute poslije prijavljena poplava u uredu na adresi Kneza Branimira 1. Posebno zahtjevna intervencija prijavljena je u 18:50 sati u Ulici Ruđera Boškovića, gdje je voda prodrla u javnu garažu, podrume i atomsko sklonište na kućnim brojevima 11, 13 i 15.

Uslijedile su nove dojave. U Ulici 114. brigade voda se nakupila u oknu dizala, dok su vatrogasci u Ulici Fausta Vrančića ispumpavali poplavljenu garažu. Poplave su zabilježene i u Krležinoj ulici, gdje je voda prodrla u stan, te u Šimićevoj ulici, gdje su vatrogasci intervenirali zbog vode u čak šest ulaza stambene zgrade.

Posljednja zabilježena večernja intervencija splitske javne vatrogasne postrojbe bila je u 21:40 sati u Doverskoj ulici, također zbog ispumpavanja vode. Uz intervencije povezane s nevremenom, vatrogasci su u Kranjčevićevoj ulici gasili požar razvodne kutije, u Ličkoj ulici otvarali stan, a u Žrnovnici pomagali pri uklanjanju stabla.

Grana pala u dvorište dječjeg vrtića

Pune ruke posla imali su i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava. DVD Split već je u 16:50 sati intervenirao zbog grane koja je pala u dvorište dječjeg vrtića. Na teren su izašla trojica vatrogasaca s jednim vozilom, a grana je ispiljena i uklonjena.

Tijekom večeri uslijedile su intervencije ispumpavanja vode na Dobriću, u Ulici 141. brigade, na Zagorskom putu te na Trgu braće Radić. Vatrogasci DVD-a Slatine intervenirali su u 18:10 sati zbog poplavljene trgovine. U ispumpavanju vode sudjelovala su tri vatrogasca s jednim vozilom.

U Kaštelima više od 20 intervencija zbog nevremena

Nevrijeme je pogodilo i šire splitsko područje, a posebno su se istaknula Kaštela. Prema izvješću vatrogasnog operativnog centra, pripadnici DVD-ova Kaštela, Gomilica i Mladost tijekom večeri odradili su više od 20 tehničkih intervencija uzrokovanih nevremenom.

Najveći dio posla odnosio se na ispumpavanje vode iz poplavljenih prostora.

Vatrogasne službe intervenirale su i na drugim lokacijama u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U Podstrani, na području Grbavca, u srijedu u 11:07 sati dogodio se sudar triju vozila, zbog čega je interveniralo šest vatrogasaca JVP-a Podstrana s dva vozila. Na mjestu nesreće bili su i djelatnici hitne medicinske službe te prometne policije.

U Mircima na Braču pripadnici DVD-a Supetar pružali su pomoć hitnoj medicinskoj službi, dok je u Vinišću DVD Marina intervenirao radi otvaranja vrata stana. Prema dostavljenom izvješću, JVP Split i DVD-ovi na području grada zabilježili su ukupno 17 intervencija, dok je na području Kaštela prijavljeno više od 20 dodatnih intervencija. Većina večernjih intervencija bila je povezana s posljedicama obilne kiše.