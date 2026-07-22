Nevrijeme poharalo Hercegovinu: "Šteta je u milijunima, ovako nešto ne pamtimo 50 godina"

Snažno nevrijeme koje je jučer pogodilo Hercegovinu prouzročilo je golemu materijalnu štetu koja se već sada procjenjuje na milijunske iznose, izjavio je načelnik Nevesinja Milenko Avdalović. Prema njegovim riječima, tuča je uništavala kuće, vozila i poljoprivredne usjeve, piše Klix.ba.

"Šteta je golema i već sada je jasno da se radi o milijunskim iznosima", rekao je Avdalović.

Procjena štete na terenu

Istaknuo je da se još ne zna je li veća šteta nastala na imovini ili u poljoprivredi. Dodao je i da povjerenstvo izlazi na teren kako bi procijenilo razmjere štete na svim kućama i imanjima.

Najteže je pogođeno selo Bratač, gdje su poljoprivredne kulture potpuno uništene, a stradale su i sve parcele pod žitom.

"Vlasnici prijavljuju štetu na objektima. Stožer za izvanredne situacije procjenjuje stanje na terenu i u skladu s tim ćemo poduzeti odgovarajuće korake", kazao je Avdalović.

Šteta neviđena u 50 godina

Načelnik je potvrdio da stanovnici Hercegovine već masovno prijavljuju štetu na privatnoj imovini i stambenim objektima.

"Nevesinje ne pamti ovakvo nevrijeme, opustošilo je Hercegovinu. Mislim da se ovako nešto nije dogodilo u posljednjih 50 godina", izjavio je Avdalović za RTRS.