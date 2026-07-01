Nevrijeme kod Čiovskog mosta otrgnulo leut s veza: Plovilo završilo nasukano na obali

Dok vatrogasci na Čiovu i dalje saniraju požarište koje je tijekom dana zahvatilo šire područje, jako nevrijeme koje je u poslijepodnevnim satima pogodilo dio Dalmacije prouzročilo je probleme i na moru.

Redakciji Dalmacije Danas dojavljeno je nasukavanje plovila ispod novog Čiovskog mosta. Prema informacijama koje smo dobili, riječ je o ribarskom leutu koji se, uslijed valovitog mora i nepovoljnih vremenskih uvjeta, otrgnuo s veza te završio na obali.

Leut završio s kopnene strane mosta

Kako nam javlja Darko V., riječ je o ribarskom leutu registarske oznake PŠ 102574. Plovilo se nasukalo s kopnene strane mosta, a zbog mogućnosti dodatnog oštećenja apelira se da se što prije osigura.

Za sada nije poznato je li na plovilu nastala veća materijalna šteta, no zbog položaja u kojem se nalazi postoji opasnost od daljnjeg oštećenja ako se uskoro ne poduzmu potrebne mjere, izvijestio je Gradski Radio Trogir.

Poziv vlasniku ili onima koji ga poznhttp://Gradski radio Trogiraju

Pozivaju se svi koji imaju informacije o vlasniku plovila da ga o tome što prije obavijeste kako bi se leut mogao osigurati i ukloniti s obale.

Nevrijeme je, uz požarište na Čiovu, dodatno otežalo situaciju na terenu, a ovo je još jedan primjer koliko se brzo vremenski uvjeti mogu promijeniti i izazvati probleme, osobito na moru.