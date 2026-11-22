Nepovoljni vremenski uvjeti izazvali su ozbiljne poremećaje u pomorskom prometu diljem Jadrana. U prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije, a problemi će se nastaviti i u ponedjeljak, 23. studenoga. Posebno su pogođene veze između kopna i otoka, uključujući linije koje povezuju Split s Hvarom, Visom, Korčulom i Lastovom.

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika trenutačno su obustavljene tri trajektne linije: Sućuraj – Drvenik, Prapratno – Sobra i Brestova – Porozina. Još je veći broj prekinutih katamaranskih veza. Među njima su linije Pula – Zadar – Pula, Rijeka – Rab – Novalja, Rijeka – Cres – Mali Lošinj, Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Božava – Brbinj, Šibenik – Kaprije – Žirje te Zadar – Sali – Zaglav. Ne prometuju ni katamarani na linijama Olib – Silba – Premuda – Zadar, Zadar – Molat – Brgulje – Zapuntel – Ist/Široka, Korčula – Hvar – Split, Split – Hvar – Vela Luka – Ubli te Ubli – Korčula – Dubrovnik. Problemi su zahvatili i brodski promet. U prekidu su linije Mali Lošinj – Unije – Susak, Zadar – Mali Iž – Veli Iž – Mala Rava – Rava te Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ.

Velike promjene i u ponedjeljak: Evo što čeka putnike

Poremećaji u pomorskom prometu nastavit će se i u ponedjeljak, 23. studenoga, kada su najavljeni dodatni prekidi i izmjene reda plovidbe. Među pogođenim katamaranskim linijama nalaze se Pula – Zadar – Pula, Novalja – Rab – Rijeka te Mali Lošinj – Cres – Rijeka. Promjene se odnose i na brodske linije Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ te Rava – Mala Rava – Veli Iž – Mali Iž – Zadar, uključujući polazak iz Rave u 5:15 sati.

Na popisu pogođenih trajektnih linija nalaze se Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ i Vis – Split.

Važna obavijest za putnike između Splita, Vele Luke i Lastova

Posebno značajne izmjene najavljene su na trajektnoj liniji Split – Vela Luka – Ubli. Prema objavljenim informacijama, neće biti jutarnjeg polaska iz luke Ubli u 4:30 sati. Predviđena je plovidba prema Splitu u 6:15 sati. Iz splitske luke trajekt će isploviti u 10:30 sati prema redu plovidbe predviđenom za petak. Nakon dolaska u Velu Luku putovanje će se nastaviti u 14:15 sati prema luci Ubli.

Povratak iz Ublija predviđen je u 16 sati, dok je polazak iz Vele Luke prema Splitu planiran za 17:45 sati. Ove izmjene posebno su važne za stanovnike Korčule i Lastova, ali i sve putnike koji u ponedjeljak planiraju putovanje prema Splitu ili iz njega.

Promjene i na linijama iz Šibenika i Visa

Izmjene su najavljene i na brodskoj liniji 505 Vodice – Prvić Šepurine – Zlarin – Šibenik. Polazak u 4:35 sati neće se održati, a ponovno uspostavljanje linije predviđeno je u 5:50 sati iz šibenske luke. Istodobno, katamaranska linija 9602 Vis – Split – Vis trebala bi isploviti u 8 sati.

S obzirom na nepovoljne vremenske uvjete i brojne izmjene, putnicima se preporučuje da prije odlaska u luku provjere najnovije informacije o prometovanju brodova, trajekata i katamarana.