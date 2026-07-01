Nevrijeme izazvalo niz dramatičnih intervencija na moru: Spašavane posade, evakuirana jedrilica kod Paklenih otoka

Tijekom večeri i noći 30. lipnja i 1. srpnja zbog jakog nevremena poduzeto je nekoliko koordiniranih spasilačkih akcija, u području nadzora sigurnosti Lučke kapetanije Split, bez stradalih i ozlijeđenih, kao i bez onečišćenja mora.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestila Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o nizu izvanrednih događaja, koji su najvećim dijelom bili nižeg intenziteta opasnosti te su uspješno okončani samostalnim angažmanom posada te uz komercijalnu pomoć plovilima i posadama na moru.

Također, službenici splitske Kapetanije unatoč izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima, uspješno su izvršili hitni medicinski prijevoz pacijenta sa otoka Šolte, na zahtjev zdravstvenih djelatnika.

Brodica spašena od nasukavanja uslijed kvara pogonskih strojeva i gubitka dva sidra kod Paklenih otoka

Poziv pogibelji 'DISTRESS' od voditelja brodice u vlasništvu domaće charter tvrtke zaprimljen je u MRCC Rijeka sinoć, 30. lipnja u 22.37 sati posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112. O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Split te Ispostava lučke kapetanije Hvar, čiji djelatnici su preuzeli izravnu komunikaciju sa voditeljem brodice, koji je prijavio ukupno 9 osoba na brodici, među kojima nije bilo ozlijeđenih te gubitak dva sidra nakon otrgnuća sa sidrišta u uvali Duboka Vela, na Paklenim otocima. Voditelj je također prijavio i havariju pogonskog sustava, odnosno, otkazivanje jednog pogonskog stroja te neispravan rad drugoga, zbog čega je izrazio bojazan od nasukavanja.

S obzirom da je utvrđeno kako ipak nije postojala opasnost od pogibelji za posadu i plovilo, u dogovoru sa voditeljem i vlasnikom brodice dogovorena je komercijalna pomoć, nakon čega je brodica sa posadom sigurno usidrena.

Crvena raketa i nasukana jedrilica sa 11 članova posade kod Paklenih otoka

Sinoć, 30. lipnja u 23.35 sati u MRCC Rijeka zaprimljena je dojava posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 od očevica, koji je netom prije uočio crvenu raketu i jedrilicu nasukanu na stijene nedaleko mjesnoga kluba, u arhipelagu Paklenih otoka, o čemu je obaviještena LK Split i ILK Hvar, čiji službenici su odmah isplovili prema mjestu dojave. O događaju je obaviještena i Postaja pomorske i aerodromske policije Split.

Nedugo nakon dojave uspostavljena je izravna komunikacija sa voditeljem nasukane jedrilice, u vlasništvu domaće charter tvrtke, na kojoj se nalazilo 11 osoba i među kojima nije bilo stradalih niti ozlijeđenih te su voditelju dane upute o postupanju do dolaska spasilačke brodice.

Noćas, 1. srpnja u 00.33 sati službenici hvarske Ispostave evakuirali su sa nasukane jedrilice svih 11 članova posade te ih prevezli do Hvara, gdje im je organiziran privremeni smještaj, čime je akcija uspješno okončana.

Uzroke ove i drugih pomorskih nesreća i nezgoda, koje su se tijekom nevremena na moru dogodile u splitskom akvatoriju, istražit će Lučka kapetanija Split u suradnji sa pripadajućima, mjesno nadležnim ispostavama.