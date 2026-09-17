Nevjerojatno što se prodaje među školskim priborom: Olovke u obliku penisa osvanule na policama TEDi-ja

Neobičan proizvod na policama trgovačkog lanca TEDi izazvao je brojne reakcije građana. Kako je objavila potrošačka inicijativa "Halo, inspektore", u asortimanu školskog pribora navodno su se pojavile kemijske olovke izrađene u obliku muškog spolovila, a cijena jedne iznosi 2,55 eura. Sve je, navode, počelo nakon što im se javila čitateljica koja je fotografirala proizvod u trgovini. "Nakon što nam se u nevjerici javila prva čitateljica s fotografijom, odmah smo krenuli u provjeru", objavili su iz inicijative.

Prema njihovim navodima, ubrzo su im se javili i drugi građani te poslali dodatne fotografije iz trgovina.

Proizvod među školskim priborom izazvao reakcije

Posebno ih je iznenadilo, navode iz "Halo, inspektore", što je takav proizvod pronađen upravo među artiklima školskog pribora. TEDi je njemački trgovački lanac osnovan 2004. godine u Dortmundu, specijaliziran za prodaju velikog broja neprehrambenih proizvoda po pristupačnim cijenama, a diljem Europe ima više tisuća poslovnica.

U njegovim trgovinama moguće je pronaći vrlo širok asortiman, uključujući dekoracije, pribor za kućanstvo, igračke, školski pribor te proizvode namijenjene raznim proslavama i tematskim zabavama. No, upravo je mjesto na kojem je sporna olovka izložena otvorilo pitanje primjerenosti takvog proizvoda u prostoru kojem imaju pristup i djeca.

"Otvara brojna pitanja"

Iz inicijative "Halo, inspektore" navode kako sama prodaja šaljivih predmeta u obliku spolovila nije automatski zabranjena, ali smatraju da su način i mjesto njihova izlaganja ključni. Posebno problematiziraju mogućnost da se takav proizvod nalazi neposredno uz artikle namijenjene školarcima.

Navode i kako bi, ovisno o okolnostima, nadležne institucije trebale utvrditi postoji li u ovom slučaju bilo kakvo kršenje propisa.

Zatražili očitovanje nadležnih institucija

Iz "Halo, inspektore" poručili su da su zbog cijelog slučaja službeno kontaktirali Državni inspektorat i Pravobraniteljicu za djecu, od kojih očekuju očitovanje. Očitovanje su, navode, zatražili i od samog trgovačkog lanca TEDi.

Njihove odgovore najavili su objaviti nakon što ih zaprime. Slučaj je u međuvremenu izazvao raspravu na društvenim mrežama, prije svega zbog pitanja treba li proizvod takvog izgleda uopće biti izložen među školskim priborom i na mjestu dostupnom djeci.