Nevjerojatno otkriće na granici: U tajnom pretincu minibusa skrivali milijun eura, istraga dobila novi obrat

Njemački državljanin uhićen je nakon što je na ispitivanju pred Specijalnim tužiteljstvom Kosova priznao da je vlasnik milijun eura pronađenih u posebno preuređenom prostoru minibusa na graničnom prijelazu Merdare. Iako je potvrdio da novac pripada njemu, nije uspio dokazati odakle potječe niti objasniti svoju povezanost s osobama koje su ga prevozile, piše srpski Telegraf.

Slučaj datira iz 24. veljače ove godine, kada su carinski službenici zaustavili minibus albanskih registarskih oznaka koji je iz Srbije putovao prema Kosovu. Pozornost im je privuklo to što vozilo namijenjeno prijevozu putnika nije imalo nijednog putnika, zbog čega su ga odlučili detaljnije pregledati. Tijekom pretrage otkrili su posebno preuređen prostor u podu minibusa, u kojem je bilo skriveno čak milijun eura.

Novac je bio raspoređen u 18 paketa, a među pronađenim novčanicama bile su one od 10, 20, 50, 100 i 200 eura. Na vrećicama u koje je novac bio zapakiran nalazile su se ispisane brojčane oznake. Tada su uhićene tri osobe, među kojima i vozač minibusa E. A. Jedan od osumnjičenih, A. K., bio je policijski službenik iz Tirane, koji je nakon uhićenja suspendiran s dužnosti.

Novi obrat dogodio se tek jučer kada se osumnjičeni njemački državljanin pojavio na ispitivanju pred Specijalnim tužiteljstvom Kosova. Prema priopćenju kosovske policije, muškarac je priznao da je novac njegov, ali nije pružio dokaze o zakonitom podrijetlu. Također nije uspio razjasniti povezanost s osobama koje su ga u veljači prevozile preko granice. Nakon ispitivanja uhićen je i određen mu je pritvor.

Kako prenosi Telegraf, pozivajući se na kosovske izvore, osumnjičene se tereti za kazneno djelo pranja novca. Istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo podrijetlo zaplijenjenog novca i njegova namjena, prenosi 24sata.