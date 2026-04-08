Nevjerojatno, ali istinito: 11-godišnjaci u Hrvatskoj već puše, a 13-godišnjaci piju alkohol!

Hrvatski učenici pri vrhu su u Europi po konzumaciji alkohola, cigareta, ali i psihoaktivnih tvari - pokazuju posljednja istraživanja. Podaci su više nego zabrinjavajući, upozoravaju stručnjaci, jer različite nikotinske proizvode djeca i mladi počinju uzimati već između 11. i 12. godine, a alkohol piju već s 13. Spustila se i dobna granica kada je riječ o konzumaciji marihuane i psihoaktivnih droga, javlja HRT.

Samo 11 godina imala su djeca čiji su roditelji potražili pomoć u Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti u sklopu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", zbog konzumacije nikotinskih vrećica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Nikotinski proizvodi su nam negdje između 5. i 6., znači između 11 i 12 godina, alkohol se spustio na osnovnoškolce pa imamo intoksicirane alkoholnim pićima i to najčešće jakim alkoholnim pićima. Marihuana nam se spustila na 13-14 godišnjake, a psihostimulansi su u porasti i imamo ih već među 15 godišnjacima, navela je Zrinka Čavar, dr. med. spec. psihijatar, voditeljica Centra za mentalno zdravlje djece i mladih NZJZ "Dr. Andrija Štampar".

U školama ističu - unatoč tomu što se stalno provode i edukacije i programi prevencije - i s učenicima i s roditeljima - mladi i dalje posežu za nedopuštenim sredstvima.

'Mi onda nalazimo tragove ispod klupa'

- Susrećemo se u školi s alkoholom, cigaretama, e-cigaretama, nikotinskim vrećicama energetskim pićima, marihuanom, rekao je Damir Srnec, ravnatelj Graditeljske škole Čakovec.

- Koriste snoozeve, pa mi onda nalazimo tragove ispod klupa, ili na raznim mjestima po učionicama. Koriste električne cigarete, wipeove i slične proizvode, ispričala je Snježana Kovač, psihologinja iz Škole za cestovni promet u Zagrebu.

Tu su i sati provedeni na društvenim mrežama i u digitalnom svijetu.

- Ovo je definitivno velik problem i mislim da će postajati sve veći i veći, tako da mislim da je sada vrijeme da se nešto napravi, od zakonske regulative pa nadalje, navela je Irena Rojnić Palavra, dr. med., psihijatrica iz Klinike za psihijatriju "Sveti Ivan" u Zagrebu.

Kao jedan od razloga zašto mladi i djeca ulaze u rizična ponašanja, stručnjaci vide u želji za pripadanjem vršnjačkoj grupi. Često nesvjesni posljedica.

- Kako vrijeme odmiče prema pubertetu i adolescenciji, sve više vršnjaci bivaju modeli koji modeliraju ponašanje samih mladih ljudi, osobito socijalni vršnjački pritisak koji je osobito izražen u razdoblju adolescencije, rekao je Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije za HRT.

- Mladim ljudima treba pomoći da shvate koji su rizični, koji su zaštitnički čimbenici i kako da se othrvaju utjecaju vršnjaka, zaključio je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za ovisnosti.

Rizično ponašanje može voditi u ovisnost, upozoravaju stručnjaci, koja se često prepozna kada je već kasno.