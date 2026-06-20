Nevjerojatni Taekwondo klub Marjan uvjerljivo do naslova klupskih prvaka Europe

Davnih 80-ih i 90-ih godina košarkaši Jugoplastike osvojili su tri naslova prvaka Europe, nešto malo kasnije titule najboljih na starom kontinentu dodali su vaterpolisti Jadrana i POŠK-a. Bila su to velika vremena ekipnog sporta za Hrvatsku.

U novije vrijeme povijest ispisuje Taekwondo klub Marjan sa svojim nestvarnim ostvarenjima. Ovog vikenda osvojili su svoj četvrti naslov klupskih prvaka Europe i to na spektakularan način. Marjan je na krovu Europe, a drugoplasirane je ostavio s gotovo duplo više osvojenih bodova. Bila je to samo još jedna potvrda najboljeg kluba individualnog sporta u Hrvatskoj.

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Europsko klupsko prvenstvo okupilo je više od 1700 natjecatelja, a u pojedinačnom poretku sportaši Marjana osvojili su čak šest zlatnih odličja, jedno srebro i dvije bronce. Europske klupske prvakinje su Marija Miladin, Klara Uglešić, Ana Lučić, Lana Graovac, Maja Srhoj i Karmen Eraković, viceprvakinja je Luna Antunović dok su bronce osvojili Petra Uglešić i Viljem Bezjak.