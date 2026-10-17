Nevjerojatni Taekwondo klub Marjan - prvaci Hrvatske šesti put ove godine

Ako se kaže da na mladima svijet ostaje onda Taekwondo klub Marjan nikako ne treba strepiti za svoju budućnost. Nakon uvjerljivog naslova juniorskih prvaka Hrvatske, još uvjerljivijeg naslova kadetskih prvaka Hrvatska Marjan je deklasirao konkurenciju i na prvenstvu Hrvatske za mlađe kadete i mlađe kadetkinje. U pojedinačnom poretku čak 19 odličja u 20 mogućih kategorija, sedam prvaka Hrvatske, 7 viceprvaka Hrvatske i 5 brončanih odličja. Članovi Marjana ponijeli su ekipne naslove u mlađim kadetima i mlađim kadetkinjama, a u tablici sveukupnog poretka imaju čak 139 bodova, ispred drugoplasiranih sa 52 boda i trećeplasiranih s 49 bodova.

Tako je Marjan ove godine na tri prvenstva Hrvatske u mlađim uzrasnim kategorijama ponio svih šest naslova prvaka Hrvatske, u juniorima, juniorkama, kadetima, kadetkinjama, mlađim kadetima i mlađim kadetkinjama. Ukupno je skupio nevjerojatnih 397 bodova, a usporedbe radi najbliža pratnja u Hrvatskoj ima 97 bodova, a treći 79 bodova.

Prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete i mlađe kadetkinje u Vinkovcima:

Rezultati:

Zlato: Nikola Uglešić, Petar Škare, Ema Tomas, Rita Radić, Dona Pivac, Tea Bašić, Marta Aničić

Srebro: Marin Karanušić, Petra Vučak, Marita Sunara, Vanessa Šantić, Laura Jonić, Andrea Matić

Bronca: Andrija Rako, Neo Medić, Marta Uglešić, Leonarda Barišić, Ema Čulić, Roza Krstulović