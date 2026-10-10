Nevjerojatni prizori u Trogiru! Nedavno obnovljena sportska dvorana prokišnjava, otkazana rukometna utakmica: „Ovo građani nisu zaslužili!”

Nedavno obnovljena sportska dvorana u Trogiru nije izdržala današnju obilnu kišu. Voda je prodrla u unutrašnjost objekta, zbog čega je otkazana rukometna utakmica između MRK Trogir i Karlovca.

O svemu se na svom Facebook profilu oglasio trogirski gradonačelnik Ante Bilić, koji je osobno obišao dvoranu i izrazio nezadovoljstvo zatečenim stanjem.

„Prokišnjavanje nedavno obnovljene sportske dvorane nakon današnje obilne kiše situacija je koja nas je zatekla. Osobno sam bio tamo prije par trenutaka i činjenica je da to izgleda loše. Zbog svega je otkazana rukometna utakmica između MRK Trogir i Karlovca”, poručio je Bilić.

„Objekt koji nije prokišnjavao 50 godina, sada obnovljen prokišnjava”

Posebno je istaknuo činjenicu da je riječ o objektu koji, prema njegovim riječima, tijekom proteklih pet desetljeća nije imao takvih problema, a sada, nakon obnove, prokišnjava.

„Predstavnici izvođača bili su danas u dvorani, a mi smo odmah zatražili da se utvrdi kako je moglo do ovoga doći. Objekt koji nije prokišnjavao 50 godina, sada obnovljen prokišnjava, a to je nešto što građani i sportaši našeg grada nisu zaslužili”, naglasio je gradonačelnik.

Ovakva situacija izazvala je ozbiljna pitanja o kvaliteti izvedenih radova, osobito s obzirom na to da je dvorana nedavno obnovljena i trebala bi osiguravati primjerene uvjete za sportska natjecanja i treninge.

Grad će inzistirati na odgovornosti izvođača

Bilić je poručio kako Grad Trogir neće prihvatiti samo privremeno rješenje problema te da će od izvođača tražiti ispunjavanje ugovornih obveza.

„Za izvedene radove vrijede jamstvene obveze i Grad će inzistirati na odgovornosti izvođača u skladu s ugovorom”, istaknuo je.

Dodao je kako je najvažnije utvrditi stvarni uzrok prokišnjavanja kako se slična situacija ne bi ponovila prilikom sljedećih obilnih oborina.

„Važno nam je da se problem ne sanira samo privremeno, nego da se pronađe uzrok i osigura trajno rješenje. O svemu ćemo izvijestiti čim bude poznato više informacija”, zaključio je trogirski gradonačelnik.

Za sada nije poznato što je točno uzrokovalo prokišnjavanje ni koliko će vremena biti potrebno za otklanjanje problema. Ono što je sigurno jest da je današnja kiša otvorila neugodna pitanja o obnovi sportske dvorane, a odgovore će morati dati izvođač radova i nadležni za provedbu projekta.