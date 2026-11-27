Nevjerojatni i nestvarni Taekwondo klub Marjan do četiri medalje na europskom prvenstvu u istom danu.

Ono što radi i stvara Taekwondo klub Marjan zaista nije normalno niti realno. U jednom danu na europskom prvenstvu osvojiti četiri odličja, prve četiri medalje za Hrvatsku na europskoj kadetskoj smotri rezultat je vrijedan u najmanju ruku poštovanja prema kolektivu koji iz godine u godinu stvara nove šampione, nove sportaše i nove trenere na najvišem nivou. Taekwondo klub Marjan ima sustav koji broji preko tisuću sportaša, koji ima 40-ak zaposlenih ljudi u tom sustavu i koji stvara i odgaja djecu, donosi odličja za Split i Hrvatsku i tako već punih 20 godina.

Drugog dana europskog kadetskog prvenstva u Bukureštu Marjan je pokazao sve ono što je radio posljednjih godina kroz sve svoje evente, marjanske lige, klupske borbe, vrtićke festivale. Odgojio je cijelu jednu generaciju predivne mlade djece, a dio od njih danas je došao do europskih odličja. Onaj drugi dio je dostojno predstavljao Hrvatsku i vrlo lako je i broj medalja mogao biti kud i kamo veći, ali i porazi su sastavni dio škole kako bi sljedeće godine svi zajedno bili još bolji.

Četiri medalje za Hrvatsku i Marjan danas su osvojili Dobrila Šiško, Karmen Eraković, Ema Bikić i Leila Adele Vržina. Dobrila i Karmen su dominantne prvakinje Europe, Bikić je viceprvakinja Europe, a Vržina brončana na Starom kontinentu. Zanimljivo je da četiri osvajačice medalja individualne treninge rade s četiri različita trenera i tu je bogatstvo Marjana i njegovog sustava.

Karmen Eraković je europska prvakinja s trenerom Markom Novakom. U prvom kolu kategorije do 47 kilograma pobijedila je Španjolku Albu Figueirau s uvjerljivih 11-2 i 10-0 u rundama. Karmen Eraković je pobjedom nad Poljakinjom Lenom Mielcarek 2:0 osigurala medalju. 8-6 i 18-6 dok je u polufinalu svladala Turkinju Naz Eylul Akdag s 2:1 u rundama (13-22, 15-6 i 12-8). Bilo je to finale prije finala jer je u finalu Karmen deklasirala Grkinju Galini Kolovu s 8:0 i 16:0 po rundama odnosno čak 24:0 u finalu bez izgubljenog boda.

Dobrila Šiško je prvakinja Europe, dominantno kao i Karmen, u finalu je deklasirala Srpkinju Petru Vukašinović 25:0 u dvije runde bez primljenog udarca. Na startu prvenstva pod vodstvom Lovre Brečića i Veljka Laure Šiše pobijedila je Cipranku Katerinu Pattichi rezultatom 2:0 u rundama (7-2 i 6-6). Dobrila se pridružila osvajačicama medalja pobjedom nad predstavnicom Ukrajine Sofiiom Mul rezultatom 18-12 i 20-6, a finale je izborila protiv Turkinje Ro Alarom Tanrikulu 2:1 u rundama (18-2, 12-9 i 20-5). Finale je pobijedila 2:0 protiv reprezentativke Srbije 13:0 i 12:2.

Ema Bikić stigla je do srebrne medalje iz „male“ dvorane na Ravnim Njivama s trenerom Antoniom Bilićem Pavlinovićem, magistrom kineziologije i profesorom u osnovnoj školi Ravne Njive. U prvom kolu upisala je pobjedu protiv predstavnice Srbije Anastasije Vujović rezultatom 2:0 u rundama (4-0 i 16-6). Medalju je osigurala nakon što je u drugom kolu svladala predstavnicu Cipra Isavellu Kramvi s 2:0 u rundama (15-0 i 13-11) da bi pobjednički niz nastavila i u trećem kolu gdje je bila bolja od turske predstavnice Nil Afre Karaman rezultatom 12-7 i 16-8. Ema je finale kategorije do 51 kilogram izgubila od Poljakinje Janke Celine.

Leila Adele Vržina u prvom kolu pobijedila je predstavnicu Gruzije Elenee Ormotsadze s 2-1 u rundama. 7-10, 4-3, 24-16. Leila Adele Vržina izborila je prolazak u sljedeće kolo pobjedom protiv Crnogorke Lane Boljević rezultatom 2:0 u rundama (25-17 i 18-11) da bi u trećem kolu upisala pobjedu protiv predstavnice Ukrajine Varvar Plakhotniuk čime je osigurala osvajanje medalje. Slavila je rezultatom 4-4 i 10-9. Sportašica koju individualno trenira Tomislav Karaula u polufinalu je izgubila od predstavnice Turske Sinem Coskun 2:0. 12-2 i 14-2.

Ela Rajčić je mogla i trebala do medalje, kvalitetom tamo i pripada samo je imala nesreću da je u četvrtfinalu išla u borbu koja je trebala biti finale te kategorije. Na početku turnira ostvarila je pobjedu protiv predstavnice Mađarske Nale Salim, svladavši je s 9-8 i 16-4 u rundama. Nastavila je natjecanje pobjedom nad Španjolkom Gracijom Cifuentes s 2:0 u rundama (7-0 i 9-6), a u borbi za medalju zaustavljena je od predstavnice Turske Sinem Coskun rezultatom 17-6, 9-15 i 9-13.

Marcela Paić bila je uspješnija od predstavnice Grčke Antonije Toli, slavivši u obje runde rezultatom 28-13 i 22-14. Nažalost, u drugom kolu zaustavljena je od Turkinje Hasret Tanriover. 22-14 i 18-2

Lila Ban uspješno je otvorila natjecanje pobjedom protiv Rumunjke Stefanije Snacov, koju je svladala s 2:0 u rundama (16-2 i 19-9) da bi natjecanje završila u drugom kolu nakon poraza od predstavnice Turske Eylul Naz Akdag rezultatom 18-3 i 26-9.

Dodajmo da je prvog dana nastupio i Toma Bulaja, ali je ovog puta prvenstvo završio bez velikog razloga za slavlje, ipak ponosan što je predstavljao svoju zemlju i klub na velikom natjecanju.