Nevjerojatne scene s plaže dalmatinskog otoka, poznati direktor prijetio ženama da će im baciti mobitel u more. "Tjerao nas je s plaže, i govorio da je to njegovo"

Nevjerojatna scena dogodila se u utorak 19. kolovoza na jednoj plaži otoka Kaprija. Muškarac srednje životne dobi, čiji smo identitet naknadno i doznali, verbalno je napao žene koje su se došle kupati na lokalnu plažu gdje on ima svoju kuću. Radi se, naime, o direktoru nekoliko hrvatskih tvrtki, piše Morski.hr.

Kad je jedna od verbalno napadnutih žena u kojima im se brani pristup plaži, počela snimati događaj, muškarac je podigao iznad glave veliki kvadratni predmet kojeg je držao u objema rukama, te zamahnuo njime prema ženi i snimka se tu prekida. Naknadno, žena koja je snimala, kaže da je snimala kratke kadrove u strahu da joj ne baci mobitel i da je fizički ne napadne. Na snimkama koje su objavljene u Facebook grupi "Otočne priče, kaprije", vidljivo je da čovjek bjesni jer su mu ljudi došli na plažu ispred kuće.

Djeca bila uplašena i otišla plačući kući

Žena koja je objavila navedene video materijale kaže da su “'gospodin i žena verbalno (s pokušajem fizičkog) iznapadali naše mještane gdje je malo dijete bilo uzrujano a drugo plačući otišlo kući. Dijelim s Vama svoju zabrinutost i stavljam divljaštvo koje se dijelom vidi u videu".

- One su bile s bebom od 8 mjeseci i drugim djetetom od šest godina. Došle su na tu lokaciju jer je na drugoj, gdje su bile prije, bilo prljavo more. Tu su sjele na mul i onda je gospodin krenuo vikati da je to njegovo, na što su mu moje rodice odgovorile da je to pomorsko dobro i da nije njikako njegovo. Kupio je tu kuću prije par godina i sad svojata rivu. Koju rivu? Pa nije more njegovo - priča nam vidno uzrujana P.N. čija je rođakinja u ovom događaju verbalno napadnuta.

Nije me udario jer sam se sklupčala kad je zamahnuo

- Krenuo je napad na svih nas pet što smo bili tamo. Kad sam ja uzela mobitel i kreunla snimati, on je zamahnuo prema meni, ali me nije na kraju udario jer sam se ja na podu sklupčala - kazuje nam N.K. koja je snimala čitavu situaciju, a sve je počelo, kaže, time što je iz navedene kuće izišla žena koja je govorila da se maknu i da je to njihova plaža i da tu nemaju što raditi.

- Onda su nam nastavili oboje nabacivati da tu dolaze njihovi turisti i da su to oni za njih ostavili. Rekli smo im da ne ležimo na tim ležaljkama i da s tim nemamo veze. Onda je gospodin, muž od te gospođe izišao s mora i rekao da do ničega ne bi došlo, da smo im se samo došli javiti i rekli da smo i mi otočani. Agresivan je postao kad smo mu rekli da se nemamo mi što kome javljati - priča nam žena koja moli da s njenim identitetom ne idemo u javnost jer, kako kaže, osjeća strah.

- Počeo je prijetiti najprije mojoj sestri. Pa onda prema meni, zatrčao se i počeo vikati: "uzet ću ti mobitel, bacit ću ga u more!". Ja sam mobitel od straha pauzirala i spustila bi ga, kako bi on opet nastavio s njima, tako bi ja stisnula ponovno snimanje i ispada kao da ima više videa, međutim to sam snimala sve u strahu. Bojala sam se čitavo vrijeme držati mobitel upaljen. On je uz sebe imao imao nekakav komad stiropora i kacavidu (=odvijač). U jednom momentu je vidio da ga nastavljam snimati kad se svađa sa sestrom. On je to dignuo prema meni, ja sam se sklupčala na pod. Faca mu je bila katastrofa i vikao da je to njihovo i da smo mi mogli otići dva metra lijevo ili desno, a ne točno ispred njihove kuće - kaže nam uplašena žena koja kaže da policiju nisu zvali zato jer nisu očekivali da će sve otići toliko daleko, a i Kaprije nije blizu, pa dok dođe policija, sve je već prošlo.

