Nevjerojatna sreća: Uplatio samo 1,30 eura, pogodio svih 11 brojeva i osvojio 80.000 eura

U 183. kolu igre Sve ili Ništa jedan igrač iz Koprivnice ostvario je dobitak koji će zasigurno dugo pamtiti. Pogodio je svih 11 izvučenih brojeva i osvojio čak 80.000 eura. Izvučeni su brojevi 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20 i 21, a upravo su oni sretnom igraču donijeli dobitak SVE (11).

Za 1,30 eura do 80.000 eura

Posebno je zanimljivo da je igrač odigrao samo jednu kombinaciju. Za uplaćenih 1,30 eura pogodio je sve izvučene brojeve te osvojio impresivnih 80.000 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Tisak, Zrinski trg 1, Koprivnica. Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa održat će se u petak, 3. srpnja 2026. godine.