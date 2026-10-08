Nevjerojatna sreća u Hrvatskoj: Uplatio samo 2,60 eura i osvojio čak 80.000 eura

Velika sreća osmjehnula se igraču iz Krapine koji je u 281. kolu igre Sve ili Ništa osvojio čak 80.000 eura, i to zahvaljujući činjenici da nije pogodio baš nijedan izvučeni broj!

U ovom kolu izvučeni su brojevi 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 i 17.

Za 2,60 eura osvojio je pravo malo bogatstvo.

Dobitnik je uplatio jednu kombinaciju za dva uzastopna kola, za što je izdvojio svega 2,60 eura. Ta skromna uplata na kraju mu je donijela nevjerojatnih 80.000 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Ulici Ljudevita Gaja 21 u Krapini.

Novo izvlačenje igre Sve ili Ništa na rasporedu je već u petak, 9. listopada 2026. godine.