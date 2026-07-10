Nevjerojatna scena u Marmontovoj: Mladić se popeo na rasvjetni stup

Na društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj se vidi mladić kako se penje na rasvjetni stup u Marmontovoj ulici, dok ga njegovi prijatelji promatraju i sve snimaju mobitelima.

Objava je popraćena ironičnim komentarom "Jadni grade part 3", a video je u kratkom vremenu prikupio brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

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Na snimci se vidi kako se mladić hvata za vrh stupa javne rasvjete i pokušava se popeti, dok ostali okupljeni promatraju događaj. Nije poznato kada je točno video nastao niti je li u incidentu nastala materijalna šteta ili je netko ozlijeđen.